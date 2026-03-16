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Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencontraron en la boda de su hijo tras separarse y varios ampays: así reaccionaron

Tras la separación de Carlos Alcántara y Jossie Lindley y los ampays del actor, sus padres coincidieron en la boda de su hijo Gianfranco.

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    Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencontraron en la boda de su hijo tras separarse y varios ampays: así reaccionaron
    Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencontraron en la boda de su hijo tras separarse. | Composición Wapa | Instagram
    Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencontraron en la boda de su hijo tras separarse y varios ampays: así reaccionaron

    ¡Se reencontraron! Carlos Alcántara está en boca de todos tras su separación de Jossie Lindley, madre de sus hijos, después de más de 30 años juntos.

    El actor se volvió tendencia por diversos ampays de Magaly Medina, que lo mostraron en fiestas y besándose con otras mujeres. Este fin de semana, durante la boda de su hijo Gianfranco, ambos se vieron las caras nuevamente, generando gran expectativa sobre cómo fue el encuentro.

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    ‘Cachín’ y su esposa juntos en boda de su hijo tras separación

    Carlos Alcántara volvió a la soltería con gran estilo y fue ampayado dos veces por Magaly Medina con bellas mujeres en locales nocturnos. Esto ocurre tras su separación de Jossie Lindley, madre de sus dos hijos, luego de 30 años juntos. Aunque se desconoce la razón de la ruptura, el popular ‘Cachín’ disfruta al máximo su soltería.

    No obstante, este fin de semana enfrentó un momento que sin duda lo puso nervioso: la boda de su hijo, Gianfranco Alcántara, quien contrajo matrimonio con su pareja y en la que sus padres debían estar presentes.

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    En un centro campestre, el joven productor mostró toda su ternura al decir el sí en una emotiva ceremonia. Amigos de la pareja compartieron fotos y videos del romántico evento, y un detalle captó la atención de todos: el reencuentro entre Carlos Alcántara y su exesposa.

    ‘Cachín’ y su esposa juntos en boda de su hijo tras separación.
    ‘Cachín’ y su esposa juntos en boda de su hijo tras separación.

    A pesar de su separación y de los distintos ampays, ambos demostraron que mantienen una buena relación como padres, posando juntos en una foto junto a su hijo y su ahora esposa. También estuvo presente el otro hijo que tienen en común. Esta imagen fue publicada por el mismo Alcántara en su cuenta de Instagram.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencontraron en la boda de su hijo tras separarse y varios ampays: así reaccionaron
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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