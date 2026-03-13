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Carlos Alcántara es captado bailando con una nueva joven en discoteca, a días de besar a la cantante Indira Orbegozo

Carlos Alcántara, a sus 61 años, vive una nueva etapa tras separarse de su esposa Jossie Lindley luego de 30 años de relación y ser captado saliendo con señoritas.

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    Carlos Alcántara es captado bailando con una nueva joven en discoteca, a días de besar a la cantante Indira Orbegozo
    Carlos Alcántara es captado bailando con una joven en discoteca tras confirmar el fin de su relación matrimonial. | Composición Wapa | Instagram
    Carlos Alcántara es captado bailando con una nueva joven en discoteca, a días de besar a la cantante Indira Orbegozo

    Carlos ‘Cachín’ Alcántara vuelve a acaparar titulares tras iniciar una nueva etapa como soltero, luego de poner fin a más de tres décadas de relación con Jossie Lindley. El actor fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ mientras disfrutaba de la noche limeña junto a una joven. Esto ocurre apenas días después de haber sido visto besando a la salsera Indira Orbegozo, lo que avivó comentarios.

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    Carlos Alcántara es captado bailando con una joven en discoteca

    El episodio entre ‘Cachín’ y la joven habría ocurrido durante la madrugada del jueves 12 de marzo en una salsoteca ubicada en Barranco, según informó ‘Magaly TV, la firme’. Aunque no se dio a conocer la identidad de la mujer que lo acompañaba, sí se difundieron algunos detalles sobre lo que sucedió esa noche.

    El estilista Ojany Paz, quien se encontraba en el lugar, contó que le advirtió a Alcántara que estaba siendo grabado y que, además, notó a varias mujeres observándolo con atención. También comentó que fue él quien finalmente llevó al actor de regreso y que este abandonó el local sin compañía.

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    Cabe señalar que no es la primera vez que ‘Cachín’ es vinculado con una mujer menor desde que anunció el fin de su relación con su esposa, Jossie Lindley. A inicios de marzo, el jurado de ‘Yo Soy’ fue ampayado besándose con la salsera Indira Orbegozo. Días antes, incluso, había sido visto cenando con otra joven.

    Tras su separación, el actor no solo ha llamado la atención por sus recientes salidas nocturnas, sino también por haberse colocado el llamado ‘chip de la juventud’. Incluso, a mediados de enero ya había sido visto en Punta Hermosa junto a una joven. Además, durante su participación en el programa de YouTube de Shirley Arica, no dudó en dedicar elogios públicos a la ‘Chica Realidad’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Alcántara es captado bailando con una nueva joven en discoteca, a días de besar a la cantante Indira Orbegozo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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