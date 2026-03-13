Carlos Alcántara es captado bailando con una nueva joven en discoteca, a días de besar a la cantante Indira Orbegozo

Carlos Alcántara , a sus 61 años, vive una nueva etapa tras separarse de su esposa Jossie Lindley luego de 30 años de relación y ser captado saliendo con señoritas.

Carlos Alcántara es captado bailando con una joven en discoteca tras confirmar el fin de su relación matrimonial. | Composición Wapa | Instagram

Carlos Alcántara es captado bailando con una joven en discoteca tras confirmar el fin de su relación matrimonial. | Composición Wapa | Instagram

Carlos ‘Cachín’ Alcántara vuelve a acaparar titulares tras iniciar una nueva etapa como soltero, luego de poner fin a más de tres décadas de relación con Jossie Lindley. El actor fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ mientras disfrutaba de la noche limeña junto a una joven. Esto ocurre apenas días después de haber sido visto besando a la salsera Indira Orbegozo, lo que avivó comentarios.

Carlos Alcántara es captado bailando con una joven en discoteca

El episodio entre ‘Cachín’ y la joven habría ocurrido durante la madrugada del jueves 12 de marzo en una salsoteca ubicada en Barranco, según informó ‘Magaly TV, la firme’. Aunque no se dio a conocer la identidad de la mujer que lo acompañaba, sí se difundieron algunos detalles sobre lo que sucedió esa noche.

El estilista Ojany Paz, quien se encontraba en el lugar, contó que le advirtió a Alcántara que estaba siendo grabado y que, además, notó a varias mujeres observándolo con atención. También comentó que fue él quien finalmente llevó al actor de regreso y que este abandonó el local sin compañía.