La exreina de belleza Maju Mantilla fue captada junto a Gustavo Salcedo al regresar de un viaje a Colombia, generando rumores de una posible reconciliación.

Maju Mantilla es expuesta regresando de viaje con Gustavo Salcedo y su reacción desata rumores de reconciliación. | Composición Wapa | Instagram

Maju Mantilla es expuesta regresando de viaje con Gustavo Salcedo y su reacción desata rumores de reconciliación. | Composición Wapa | Instagram

¿Nueva oportunidad? Maju Mantilla volvió a aparecer ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, esta vez junto a su aún esposo, Gustavo Salcedo. La pareja fue captada a su llegada al aeropuerto tras regresar de un viaje a Colombia, lo que no tardó en llamar la atención.

Las imágenes difundidas por el espacio televisivo reavivaron las especulaciones entre seguidores sobre una posible reconciliación entre ambos.

Maju Mantilla responde tras ser vista regresando de un viaje con Gustavo Salcedo

Uno de los aspectos que más generó comentarios fue que, pese a que en las últimas semanas han sido vistos compartiendo momentos juntos e incluso realizando viajes, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una reconciliación.

Durante su encuentro con la prensa, un reportero del programa intentó obtener alguna declaración sobre la situación sentimental de ambos. Sin embargo, quien reaccionó primero fue Gustavo Salcedo, que evidenció incomodidad ante las preguntas y respondió de forma tajante al periodista.

Tras ese breve intercambio, las cámaras se enfocaron en Maju Mantilla, a quien le consultaron directamente si, luego de este reciente viaje, había decidido retomar su relación con el empresario. No obstante, la exreina de belleza optó por no responder y continuó su camino sin emitir comentarios.

Aunque no dijo ninguna palabra, su gesto no pasó desapercibido y para muchos su reacción dejó entrever que la relación podría estar atravesando una nueva etapa.

Cabe recordar que semanas atrás Maju Mantilla habló públicamente sobre el vínculo que mantiene con el padre de sus hijos y dejó en claro que el cariño entre ambos sigue presente. “Siempre va a haber amor entre nosotros. Hemos pasado un montón de cosas”, señaló en ese momento.