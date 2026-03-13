Maju Mantilla rompe su silencio tras ser vista de viaje con Gustavo Salcedo: su respuesta desata rumores de reconciliaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Nueva oportunidad? Maju Mantilla volvió a aparecer ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, esta vez junto a su aún esposo, Gustavo Salcedo. La pareja fue captada a su llegada al aeropuerto tras regresar de un viaje a Colombia, lo que no tardó en llamar la atención.
Las imágenes difundidas por el espacio televisivo reavivaron las especulaciones entre seguidores sobre una posible reconciliación entre ambos.
LEE MÁS: Melanie Martínez, expareja de Domínguez, revela que sufre una dura enfermedad que aún no supera y expone cuál es su estado actual
Maju Mantilla responde tras ser vista regresando de un viaje con Gustavo Salcedo
Uno de los aspectos que más generó comentarios fue que, pese a que en las últimas semanas han sido vistos compartiendo momentos juntos e incluso realizando viajes, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una reconciliación.
Durante su encuentro con la prensa, un reportero del programa intentó obtener alguna declaración sobre la situación sentimental de ambos. Sin embargo, quien reaccionó primero fue Gustavo Salcedo, que evidenció incomodidad ante las preguntas y respondió de forma tajante al periodista.
Tras ese breve intercambio, las cámaras se enfocaron en Maju Mantilla, a quien le consultaron directamente si, luego de este reciente viaje, había decidido retomar su relación con el empresario. No obstante, la exreina de belleza optó por no responder y continuó su camino sin emitir comentarios.
Aunque no dijo ninguna palabra, su gesto no pasó desapercibido y para muchos su reacción dejó entrever que la relación podría estar atravesando una nueva etapa.
Cabe recordar que semanas atrás Maju Mantilla habló públicamente sobre el vínculo que mantiene con el padre de sus hijos y dejó en claro que el cariño entre ambos sigue presente. “Siempre va a haber amor entre nosotros. Hemos pasado un montón de cosas”, señaló en ese momento.
Ahora, tras ser vistos nuevamente juntos y después de este viaje al extranjero, las especulaciones sobre una posible reconciliación han vuelto a tomar fuerza. ¿Habrá una nueva oportunidad pero prefieren mantenerla en reserva? Por ahora, solo el tiempo revelará cuál es la verdadera situación entre ambos.