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Fabianna Beretta es coronada Miss Top Model Perú 2026 en una espectacular final realizada en Surco

Representante de Lima obtuvo la corona nacional en una noche que reunió belleza, talento y elegancia en la Plaza de Armas de Surco.

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    Fabianna Beretta es coronada Miss Top Model Perú 2026 en una espectacular final realizada en Surco
    Fabianna Beretta es coronada Miss Top Model Perú 2026 en una espectacular final realizada en Surco.
    Fabianna Beretta es coronada Miss Top Model Perú 2026 en una espectacular final realizada en Surco

    La Plaza de Armas de Santiago de Surco fue escenario de la final del Miss Top Model Perú 2026, certamen dirigido por Marina Mora, donde la representante de Lima, Fabianna Beretta, fue coronada como la nueva reina nacional tras destacar por su elegancia, desenvolvimiento y preparación integral.

    La competencia reunió a 16 candidatas de distintas regiones del país, quienes demostraron durante varias semanas de preparación su talento, disciplina y compromiso. Tras una rigurosa evaluación del jurado, el cuadro final quedó conformado por Sheyla Zorrilla, representante de Ica, como primera finalista, y Luciana Ruiz, representante de Amazonas, como segunda finalista.

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    La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales, medios de comunicación y seguidores del certamen, y se consolidó como uno de los eventos de belleza y formación femenina más importantes del país.

    Marina Mora, directora de la organización y presidenta del jurado, destacó el nivel de las participantes y el crecimiento que ha tenido el certamen en los últimos años.

    "Estamos orgullosos del desempeño de cada una de las candidatas. Más allá de la belleza, buscamos mujeres seguras, preparadas, con valores y capaces de convertirse en referentes para otras jóvenes peruanas. Fabianna representa perfectamente el espíritu de Miss Top Model Perú", señaló.

    Asimismo, agradeció el respaldo de la Municipalidad de Santiago de Surco por sumarse a esta plataforma que promueve el empoderamiento femenino, la formación integral y el desarrollo personal de las participantes.

    Durante la gala también fueron presentadas las reinas nacionales que representarán al Perú en certámenes internacionales durante el 2026:

    * Fabiola Tejada – Miss Teenager Perú 2026, quien viajará a Panamá del 20 al 26 de julio.

    * Ariana Quispe – Pre Teenager Perú 2026, representante peruana en Panamá del 20 al 26 de julio.

    * Almendra Torres – Miss Agnes Universe Perú 2026, quien competirá en República Dominicana del 22 al 29 de junio.

    * Valeria Cornejo – Miss Teen Iconic Perú 2026, representante nacional en España del 25 de septiembre al 1 de octubre.

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    Con la coronación de Fabianna Beretta, Miss Top Model Perú inicia una nueva etapa de preparación rumbo a futuros proyectos nacionales e internacionales y reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento, la disciplina y el liderazgo femenino en todo el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fabianna Beretta es coronada Miss Top Model Perú 2026 en una espectacular final realizada en Surco
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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