Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son CAPTADOS en AMORES sin sus hijos en Aeropuerto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Q Bochinche

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son CAPTADOS en AMORES sin sus hijos en Aeropuerto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Q Bochinche

Luego de que Maju Mantilla confesara hace algunas semanas que todavía sentía cariño por Gustavo Salcedo, la pareja volvió a llamar la atención tras ser captada en una situación inesperada que reavivó los rumores de reconciliación. Ambos fueron vistos muy cercanos en el aeropuerto después de disfrutar de un fin de semana en Paracas.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en el aeropuerto

Aunque muchos pensaban que Gustavo Salcedo habría iniciado una relación con María Pía Vallejos, quien incluso confirmó ante cámaras que habían salido juntos, recientes imágenes muestran al deportista junto a Maju Mantilla en una actitud que sugiere que podrían haber retomado su relación.

El primero en difundir una imagen de ambos fue el influencer Ric La Torre, quien compartió una fotografía donde se observa a la ex Miss Mundo junto a su aún esposo en una playa de Paracas. Según explicó, recibió información de que la pareja habría viajado con sus hijos, lo que explicaría que estuvieran juntos, tal como ha ocurrido en otras ocasiones cuando coincidieron en actividades familiares como campeonatos de fútbol.

“Se encontró a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. La información que tenemos es que habrían visto a uno de sus hijos con ellos compartiendo. De repente el otro estaba haciendo alguna actividad. Los vieron en una manera cómplice, amena en Luxy Paracas que está como 250, 400 dólares la noche”, comentó el influencer.

Sin embargo, nuevas imágenes difundidas por las llamadas ‘ratujas’ de Samuel Suárez mostraron momentos más reveladores en el aeropuerto durante su regreso. En las fotografías se les ve inicialmente concentrados en sus celulares, pero luego aparecen sentados muy cerca, con Maju recostando su cabeza en el hombro de Gustavo, una escena que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.

“Lo que pasó fue en la noche, en la sala VIP del aeropuerto, solamente es para viajes internacionales. Ahí ya no hay niños, hasta ahí no, el destino sería Bogota, Colombia, según me contaron otras ratujas presentes”, explicó el creador de Instarándula al dar detalles del viaje que habrían realizado sin sus hijos.