¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son captados en 'amores' sin sus hijos en Aeropuerto

Maju Mantilla fue captada junto a su aun esposo en aeropuerto rumbo a Colombia.

    Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son captados en 'amores' sin sus hijos en Aeropuerto
    Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son CAPTADOS en AMORES sin sus hijos en Aeropuerto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Q Bochinche
    Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son captados en 'amores' sin sus hijos en Aeropuerto

    Luego de que Maju Mantilla confesara hace algunas semanas que todavía sentía cariño por Gustavo Salcedo, la pareja volvió a llamar la atención tras ser captada en una situación inesperada que reavivó los rumores de reconciliación. Ambos fueron vistos muy cercanos en el aeropuerto después de disfrutar de un fin de semana en Paracas.

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en el aeropuerto

    Aunque muchos pensaban que Gustavo Salcedo habría iniciado una relación con María Pía Vallejos, quien incluso confirmó ante cámaras que habían salido juntos, recientes imágenes muestran al deportista junto a Maju Mantilla en una actitud que sugiere que podrían haber retomado su relación.

    El primero en difundir una imagen de ambos fue el influencer Ric La Torre, quien compartió una fotografía donde se observa a la ex Miss Mundo junto a su aún esposo en una playa de Paracas. Según explicó, recibió información de que la pareja habría viajado con sus hijos, lo que explicaría que estuvieran juntos, tal como ha ocurrido en otras ocasiones cuando coincidieron en actividades familiares como campeonatos de fútbol.

    Gustavo Salcedo pasó la noche con nueva saliente en el mismo lugar que estuvo con Maju Mantilla días antes

    “Se encontró a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. La información que tenemos es que habrían visto a uno de sus hijos con ellos compartiendo. De repente el otro estaba haciendo alguna actividad. Los vieron en una manera cómplice, amena en Luxy Paracas que está como 250, 400 dólares la noche”, comentó el influencer.

    Sin embargo, nuevas imágenes difundidas por las llamadas ‘ratujas’ de Samuel Suárez mostraron momentos más reveladores en el aeropuerto durante su regreso. En las fotografías se les ve inicialmente concentrados en sus celulares, pero luego aparecen sentados muy cerca, con Maju recostando su cabeza en el hombro de Gustavo, una escena que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.

    “Lo que pasó fue en la noche, en la sala VIP del aeropuerto, solamente es para viajes internacionales. Ahí ya no hay niños, hasta ahí no, el destino sería Bogota, Colombia, según me contaron otras ratujas presentes”, explicó el creador de Instarándula al dar detalles del viaje que habrían realizado sin sus hijos.

    Según la información difundida, el viaje de la pareja sería breve, ya que la modelo tendría que regresar al Perú el jueves para cumplir con compromisos laborales, entre ellos una conferencia de prensa. Ante estas imágenes, muchos se preguntan si realmente la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gustavo Salcedo y Maju Mantilla son captados en 'amores' sin sus hijos en Aeropuerto
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

