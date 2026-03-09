¿Suheyn Cipriani en el CONGRESO? Modelo habría presentado CERTIFICADO con IRREGULARIDADES para trabajar en Parlamento | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La reciente contratación de Suheyn Cipriani en el Congreso de la República ha despertado cuestionamientos luego de que una investigación periodística difundida por El Comercio pusiera en duda la documentación que presentó para acreditar su experiencia laboral.

De acuerdo con el reportaje, el 3 de abril de 2025 se solicitó formalmente su incorporación al despacho del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. Para sustentar su trayectoria profesional, la influencer entregó un certificado de trabajo en el que se indicaba que contaba con experiencia en labores administrativas.

Según lo establecido en el reglamento del Congreso, quienes acceden a determinados cargos deben demostrar al menos dos años de experiencia laboral. Con el objetivo de cumplir este requisito, Cipriani presentó un documento que señalaba que había ejercido funciones como administradora en la empresa TYC Brasil S.A.C.

El certificado, firmado el 1 de agosto de 2024 por Kenny Douglas Núñez Butrón, detallaba que la influencer desempeñó ese cargo entre noviembre de 2020 y febrero de 2024. Tras presentar esta documentación, su contratación se concretó en menos de 24 horas.

Cuestionamientos y reacciones

Posteriormente, Cipriani fue designada como auxiliar bajo la modalidad de personal de confianza en un área relacionada con finanzas. Por ese cargo percibía un sueldo mensual de S/4.500 dentro del despacho de la Presidencia del Congreso.

La investigación también señala que la modelo había acudido previamente al despacho del entonces titular del Parlamento. Según los registros oficiales, visitó la oficina de Eduardo Salhuana el 23 de agosto y el 18 de octubre de 2024, es decir, varios meses antes de su contratación.

Al ser consultado sobre el caso, Salhuana indicó que no recordaba cómo se desarrolló el proceso de incorporación de la influencer y señaló que debía revisar el tema con su equipo de trabajo. “Tendría que preguntar a la que fue jefe de gabinete para ver cuáles fueron las motivaciones. Tal vez de vista, pero no me acuerdo”, declaró.

En una entrevista anterior concedida al pódcast La Manada, la propia Cipriani explicó cuáles eran las funciones que desempeñaba dentro del Congreso al referirse a su participación en actividades sociales vinculadas a la institución.