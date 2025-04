La celebración por el próximo nacimiento del bebé de Greissy Ortega y Randol Pastor no estuvo exenta de momentos incómodos. La ausencia de Allison Pastor y Erick Elera llamó la atención de todos los asistentes. Aunque fueron invitados, decidieron no asistir al evento familiar. Frente a esto, Greissy rompió el silencio y explicó los motivos detrás de esta situación.

¿Por qué Allison Pastor y Erick Elera no asistieron a revelación de género del bebé de Greissy Ortega?

La relación entre Greissy Ortega y Allison Pastor ha generado diversas reacciones en redes sociales, luego de que esta última sorprendiera al revelar el distanciamiento que existe entre ambas. La esposa de Erick Elera confesó no estar al tanto de detalles importantes en la vida de su cuñada, incluyendo su actual embarazo.

Greissy Ortega y Randol Pastor celebraron con entusiasmo la revelación del sexo de su futuro bebé, quien será un varón. Aunque el evento fue especial para la pareja, llamó la atención la ausencia de Allison Pastor y Erick Elera, familiares cercanos que no formaron parte del íntimo momento.

Curiosamente, la pareja, quienes en su momento mostraron mayor entusiasmo al recibir a Greissy Ortega como parte de su círculo familiar optaron por no estar presentes en esta ocasión especial. "Tanto Randol como yo cumplimos con invitar a los más cercanos. Si quisieron ir o no, eso ya es tema de cada persona. Es algo que escapa a nuestras manos, no vamos a estar presionando si van a ir o no. Seguro estaban ocupados o era muy lejos, no sé, cada persona con su tema", comentó la colombiana a Trome.

Allison Pastor aclara su distanciamiento con Greissy Ortega y evita profundizar en su vínculo familiar

Durante una reciente entrevista, Allison Pastor fue consultada por el vínculo que mantiene con Greissy Ortega, pareja de su hermano Randol Pastor. Ante la sorpresa de muchos, la influencer reveló que no tiene contacto cercano con ella y que incluso desconoce cuántos meses de embarazo tiene su cuñada.

”No la veo, no sé en qué andará la verdad, espero que le vaya bien. Creo que tiene seis meses. No convivimos mucho, hace tiempo que no la veo. Yo estoy en mis cosas, ellos en sus cosas. Espero que les vaya bien con la llegada del bebé”, expresó Allison en declaraciones al programa 'Todo se Filtra'.

Frente a las preguntas sobre un posible distanciamiento, la esposa de Erick Elera optó por no ahondar en detalles y recalcó que no le corresponde opinar sobre las decisiones de su hermano.