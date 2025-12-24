ATENCIÓN | Metropolitano y Metro de Lima: horarios oficiales para este 24 y 25 de diciembre

Con motivo de las celebraciones, el Metro de Lima en sus Líneas 1 y 2, junto al Metropolitano , modificarán sus horarios y servicios para responder al flujo de usuarios en estas fechas especiales.

Con la llegada de la Nochebuena y el feriado de Navidad, la movilidad en Lima y Callao tendrá ajustes importantes. Para garantizar el traslado de miles de personas durante estas fechas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una programación especial en los principales sistemas de transporte masivo. El miércoles 24 de diciembre y el jueves 25, los horarios variarán en el Metropolitano y en las líneas del Metro, por lo que se recomienda tomar precauciones y organizar los viajes con anticipación.

La entidad recordó que, debido a la menor afluencia en algunos tramos y a la concentración de pasajeros en horarios específicos, las frecuencias pueden cambiar a lo largo del día.

Metropolitano: así funcionará el 24 y 25 de diciembre

Para el miércoles 24 de diciembre, el Metropolitano activará desde el mediodía los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3. En tanto, los servicios Regulares, otros Expresos y las rutas Alimentadoras mantendrán sus horarios habituales durante esa jornada.

En el feriado del jueves 25 de diciembre, el servicio operará de forma diferenciada. Los buses Regulares A, B y C circularán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 atenderá entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Las rutas alimentadoras, por su parte, extenderán su operación hasta las 11:00 p.m.

Línea 1 del Metro: horario especial por feriado

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao brindará servicio tanto el 24 como el 25 de diciembre bajo el horario establecido para días feriados. Los trenes comenzarán a circular desde las 5:30 a.m. y finalizarán su recorrido a las 10:00 p.m., con todas las estaciones habilitadas.

Según precisó la ATU, los intervalos entre trenes oscilarán entre 7 minutos y 30 segundos y hasta 20 minutos, dependiendo del horario y la demanda de usuarios. Por ello, se aconseja considerar tiempos de espera mayores, especialmente en horas de menor flujo.

Este sistema sigue siendo una de las principales alternativas para desplazarse entre el norte y el sur de la capital durante las celebraciones.

Línea 2 del Metro y transporte regular

En el caso de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, no habrá modificaciones por Navidad. El servicio funcionará con normalidad el miércoles 24 y jueves 25, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., en las estaciones actualmente operativas: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

Respecto al transporte urbano regular, los buses circularán el 25 de diciembre desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, de acuerdo con la demanda. Los corredores complementarios atenderán de 5:00 a.m. a 10:30 p.m., mientras que los taxis formales estarán habilitados durante las 24 horas.