La única fecha en la que no se deberá acudir al trabajo será el 25 de diciembre ; en cambio, jornadas como la víspera de Navidad implicarán el cumplimiento normal de labores tanto en empresas privadas como en entidades del Estado.

La cercanía de la Nochebuena lleva cada año a miles de peruanos a revisar el calendario laboral. En 2025, la duda vuelve a surgir en hogares y centros de trabajo: ¿el 24 de diciembre es feriado? Según la normativa vigente, mañana miércoles no ha sido declarado día no laborable a nivel nacional.

Por ello, tanto en el sector público como en el privado, las labores en el país se desarrollarán con total normalidad durante la jornada previa a la Navidad.

El Peruano ratificó que el 24 de diciembre no está contemplado como día de descanso. La legislación oficial establece que la víspera navideña no concede beneficios laborales adicionales ni justifica la paralización de actividades en empresas o entidades estatales.

No obstante, debido al carácter especial de la fecha, algunas empresas optan por aplicar horarios diferenciados, permitiendo que sus trabajadores cumplan solo medio turno o una parte de la jornada regular, a fin de que puedan retirarse con anticipación para la celebración de la Nochebuena.

Diferencias entre feriado y día no laborable

La confusión entre ambos conceptos genera consultas frecuentes a fin de año. El Decreto Legislativo N.° 713 precisa que un feriado es una fecha festiva nacional en la que trabajadores y estudiantes quedan liberados de sus obligaciones, salvo excepciones específicas. Si una persona labora en un feriado, la norma dispone el pago de una remuneración triple, incluso cuando el feriado coincide con un domingo.

En cambio, el día no laborable es una medida decretada por el Ejecutivo y está dirigida principalmente al sector público; en el ámbito privado, su aplicación queda sujeta a acuerdos entre empleadores y trabajadores. En estos casos, no existe pago adicional y las horas no trabajadas deben recuperarse dentro de los 10 días posteriores, ya sea con horas extra, durante la semana o descontándolas de las vacaciones.

¿Qué es feriado en diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario oficial, el jueves 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, válido para trabajadores del sector público y privado. Ninguna persona está obligada a laborar ese día y, de hacerlo, le corresponde una compensación especial.

El Peruano también indica que el viernes 26 de diciembre ha sido declarado día no laborable únicamente para el sector público; en el sector privado, su aplicación dependerá de los acuerdos internos de cada empresa.

Asimismo, el 31 de diciembre no figura como feriado ni como día no laborable por disposición legal. Algunas compañías pueden otorgar descanso, pero las horas dejadas de laborar deberán compensarse sin pago adicional, conforme a la normativa vigente.

Calendario de feriados para 2026

El Gobierno peruano oficializó el calendario de feriados nacionales para 2026, con fechas importantes para trabajadores y estudiantes a nivel nacional. El Comercio difundió el siguiente listado, que incluye celebraciones religiosas, cívicas y patrióticas: