La identidad de otros pasajeros del vehículo accidentado aún se verifica. El conductor sobrevivió con lesiones leves. Se espera que no haya más bajas en este trágico accidente .

El fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, sigue generando impacto en el escenario político. Mientras se conocen más detalles del accidente que terminó con su vida, Winston Huamán, candidato a la vicepresidencia del partido, ofreció información clave y relató lo que ocurrió en las horas previas al viaje.

Salen más detalles de la muerte del candidato Napoleón Becerra

Tras conocerse el hecho, el candidato a la vicepresidencia del partido, Winston Huamán, ofreció declaraciones sobre lo ocurrido. El dirigente explicó que inicialmente tenía previsto acompañar a Becerra en el viaje; sin embargo, un cambio de planes lo llevó a trasladarse a Iquitos.

“Yo iba a acompañarlo también en ese viaje, pero tomamos la decisión que yo venga a Iquitos, de la cual de esta ciudad estoy retornando de emergencia a Lima para poder reunir al partido en su conjunto e ir no solo a lamentar esta desgracia, sino ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ya que nuestro líder principal nos abandonó, ¿no?”, detalló Winston Huamán en diálogo con Canal N.

Durante la entrevista, Huamán también fue consultado sobre la presencia de otros vehículos durante el traslado. En ese contexto, indicó que otra camioneta iba detrás de la unidad en la que viajaba el candidato.

“No, no, no. Iba otra camioneta también atrás, pero la que se siniestró es la camioneta donde él iba. El informe que nos ha ayudado a colaborar el señor alcalde de Cuchaca, que él ha venido al lugar de los hechos con su propio automóvil y yo he podido conversar con él gracias a RPP, que el único que había fallecido hasta el momento es nuestro hermano Napoleón”, precisó.

Identidad de los otros pasajeros aún se verifica

El dirigente también señaló que todavía se está corroborando la identidad de las otras personas que viajaban en el vehículo accidentado, entre ellas posibles miembros del partido.

“Los otros pasajeros que estaban en la camioneta que se está comprobando su identificación, si es nuestra vicepresidenta, la compañera Mónica y el compañero Pisango, que esperamos que no sea tan cierta esa noticia porque estamos viajando de emergencia; ya está viajando el hermano de Napoleón Becerra, el compañero candidato también a la vicepresidencia”, sostuvo.