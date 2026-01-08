Wapa.pe
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

¿Cómo saber si tengo denuncias en mi contra este 2026 solo con tu DNI?

Consulta si registras denuncias policiales usando tu DNI mediante la plataforma virtual del Ministerio Público. Asimismo, podrás revisar los detalles del caso, conocer al presunto responsable y figurar como denunciante.

    Si quieres comprobar si tú u otra persona ha interpuesto una denuncia policial usando solo el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Fiscalía pone a disposición de todos los peruanos una herramienta gratuita y de fácil acceso. Mediante el portal web del Ministerio Público, es posible revisar de forma sencilla si existe alguna denuncia registrada en su base de datos. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

    • Ingresa al siguiente ENLACE.
    • Accede a la opción 'Seguimiento de denuncia'.
    • Coloca el número de tu DNI.
    • Elige el año en que se registró la denuncia. Si fue antes del 8 de agosto de 2015, activa la casilla correspondiente.
    • Haz clic en el botón 'Consultar'.
    • De inmediato, se abrirá una ventana con la información detallada de la denuncia consultada.
    ¿Puedo solicitar los antecedentes penales de otra persona?

    Debes tener en cuenta que para pedir el certificado de antecedentes penales de un tercero es necesario contar con su autorización escrita. No obstante, en casos vinculados a un proceso laboral o una actividad comercial, puedes solicitar que la propia persona te entregue voluntariamente dicho documento.

    ¿Cómo conocer el estado de una denuncia con el DNI?

    Si realizaste una denuncia ante la Fiscalía y deseas saber en qué etapa se encuentra, puedes revisarlo a través de la plataforma Seguimiento de denuncias del Ministerio Público. Para ello, solo necesitas tu número de DNI. Sin embargo, si la denuncia fue presentada antes del 8 de agosto de 2015, deberás ingresar también el código correspondiente.

    ¿Cuáles son los requisitos para presentar una denuncia?

    • Ser mayor de 18 años.
    • Identificarte como denunciante.
    • Relatar los hechos de manera clara y ordenada.
    • Precisar el lugar donde ocurrieron los hechos.
    • Identificar al presunto responsable.
    • Brindar información específica que pueda ser verificada.
    • Firmar como denunciante y colocar tu huella digital.

    ¿Cómo realizar una denuncia policial de forma virtual?

    Para presentar una denuncia en línea, puedes hacer clic aquí. Este es un servicio gratuito, disponible las 24 horas del día, que permite denunciar la pérdida o robo de documentos. Además, genera un certificado digital con validez en todo el territorio peruano.

