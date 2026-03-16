Premios Oscar 2026: los looks más imponentes y glamorosos de la alfombra roja, de Anne Hathaway a Demi Moore

Premios Oscar 2026: los looks más imponentes y glamorosos de la alfombra roja, de Anne Hathaway a Demi MooreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las miradas del mundo vuelven a dirigirse a Hollywood. Como cada año, el Dolby Theatre de Los Ángeles se convierte en el escenario de la 98ª edición de los Premios Oscar, la celebración más importante del cine organizada por la Academia. Mientras crece la expectativa por conocer a los ganadores de las estatuillas doradas, la alfombra roja ya acapara la atención con el desfile de actores y actrices que dominan la industria, luciendo espectaculares atuendos en la noche más esperada del séptimo arte.
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Alfombra roja de los Oscar 2026: los looks más impactantes de las celebridades
Demi Moore
La actriz estadounidense, nominada el año pasado por su papel en La Sustancia, apostó por un impactante vestido de plumas firmado por Gucci, que complementó con joyas de Boucheron.
Elle Fanning
La actriz estadounidense, quien forma parte del elenco de Sentimental Value, eligió una vibrante creación blanca de Sarah Burton para Givenchy, con falda de tul y delicados bordados en forma de hojas. Completó el look con joyas de Cartier.
Anne Hathaway
La actriz estadounidense, que próximamente estrenará El diablo se viste de Prada 2, llamó la atención con un vestido de estampado floral acompañado de un ancho cinturón, perteneciente a la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Valentino.
Teyana Taylor
La actriz estadounidense, presente en la película Una batalla tras otra, deslumbró con un vestido blanco y negro con transparencias y plumas de Chanel, que combinó con joyas de Tiffany & Co.
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Nicole Kidman
La actriz estadounidense optó por un diseño de Chanel con cuerpo de bajo tipo péplum y falda evasé, una pieza que destacó por sus bordados de plumas.
Georgina Chapman
La diseñadora de Marchesa apareció con un vestido rojo de volúmenes estratégicos y cuerpo encorsetado, que acentuó su silueta.