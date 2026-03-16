Premios Oscar 2026: los looks más imponentes y glamorosos de la alfombra roja, de Anne Hathaway a Demi Moore

La 98ª edición de los Oscar reúne en su alfombra roja a las actrices más poderosas de Hollywood. Mira los impactantes looks de la gran fiesta del cine.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Oscar 2026. | Composición Wapa

Los mejores looks de la alfombra roja de los Oscar 2026. | Composición Wapa

Las miradas del mundo vuelven a dirigirse a Hollywood. Como cada año, el Dolby Theatre de Los Ángeles se convierte en el escenario de la 98ª edición de los Premios Oscar, la celebración más importante del cine organizada por la Academia. Mientras crece la expectativa por conocer a los ganadores de las estatuillas doradas, la alfombra roja ya acapara la atención con el desfile de actores y actrices que dominan la industria, luciendo espectaculares atuendos en la noche más esperada del séptimo arte.

Alfombra roja de los Oscar 2026: los looks más impactantes de las celebridades

Demi Moore

La actriz estadounidense, nominada el año pasado por su papel en La Sustancia, apostó por un impactante vestido de plumas firmado por Gucci, que complementó con joyas de Boucheron.

Demi Moore en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Elle Fanning

La actriz estadounidense, quien forma parte del elenco de Sentimental Value, eligió una vibrante creación blanca de Sarah Burton para Givenchy, con falda de tul y delicados bordados en forma de hojas. Completó el look con joyas de Cartier.

Elle Fanning en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Anne Hathaway

La actriz estadounidense, que próximamente estrenará El diablo se viste de Prada 2, llamó la atención con un vestido de estampado floral acompañado de un ancho cinturón, perteneciente a la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Valentino.

Anne Hathaway en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Teyana Taylor

La actriz estadounidense, presente en la película Una batalla tras otra, deslumbró con un vestido blanco y negro con transparencias y plumas de Chanel, que combinó con joyas de Tiffany & Co.

Teyana Taylor en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Nicole Kidman

La actriz estadounidense optó por un diseño de Chanel con cuerpo de bajo tipo péplum y falda evasé, una pieza que destacó por sus bordados de plumas.

Nicole Kidman en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Georgina Chapman

La diseñadora de Marchesa apareció con un vestido rojo de volúmenes estratégicos y cuerpo encorsetado, que acentuó su silueta.

Georgina Chapman en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Anna Wintour en la alfombra roja de los Oscar 2026.