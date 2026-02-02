Grammy 2026: los mejores looks en la alfombra roja, desde transparencias y glamour total hasta el estilo dark

Grammy 2026: los mejores looks en la alfombra roja, desde transparencias y glamour total hasta el estilo darkÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Febrero arranca con la temporada de galardones y, esta vez, la música se llevó todas las miradas en la 68ª edición de los Premios Grammy 2026. La ceremonia se realizó en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde Bad Bunny hizo historia al ganar el Álbum del Año, la categoría más prestigiosa, con un trabajo totalmente en español. La alfombra roja brilló con estrellas como Sabrina Carpenter, Hailey Bieber, Karol G y Miley Cyrus, luciendo guiños vintage, Alta Costura, plumas y mucho brillo.
Sabrina Carpenter
La cantante, nominada en seis categorías, deslumbró con un vestido de Alta Costura de Valentino, en homenaje al diseñador italiano fallecido en enero. Creación hecha a medida, inspirada en un estilo nupcial, con tejido semitransparente, capelina, cuerpo entallado con bordados florales y falda de volantes, todo cubierto con pedrería.
Justin y Hailey Bieber
Justin eligió un traje negro oversize, con saco de hombros anchos, pantalón amplio y camiseta básica negra. Hailey optó por un vestido largo negro, ajustado, de escote palabra de honor y silueta estilizada, con un pequeño aplique metálico circular en el centro del busto.
Lady Gaga
Fiel a su estilo, la ganadora del premio a mejor grabación pop dance por Abracadabra no defraudó con un dramático vestido negro enteramente confeccionado en plumas. Como un ave, posó con esta creación artesanal hecha a medida por el dúo canadiense Matières Fécales.
Rosé
La integrante de Blackpink eligió un toque dramático con su versión del clásico little black dress: un vestido corto sin tirantes en negro, con una impresionante cola marfil acolchada y voluminosa a ambos lados. Diseño de Giambattista Valli.
Miley Cyrus
Acompañada de su novio Maxx Morando, fue de las pocas que optó por pantalón, llevando un conjunto sartorial negro de Celine. Lo combinó con chaqueta de cuero adornada con broches, incluida una gran “M” y “C” personalizadas, y joyas de Pomellato.
Karol G
La cantante colombiana eligió un diseño de Paolo Sebastian Otoño/Invierno, con transparencias y encaje azul, cuerpo abotonado y larga cola de flecos inspirada en un mantón. Completó su look con Alta Joyería de Jacob & Co. y tacones transparentes de Gianvito Rossi.
Paris Hilton
Icono de los 2000 y reconocida DJ, Paris Hilton lució un vestido negro de escote barco lleno de pedrería brillante, diseñado por el libanés Nicolas Jebran, combinando su estilo musical y socialité en la alfombra roja.