Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela su truco para lucir los skinny jeans con la máxima elegancia

Miss Universo Fátima Bosch comparte su truco de moda para llevar skinny jeans con estilo, demostrando cómo combinar elegancia y tendencia fácilmente.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela su truco para lucir los skinny jeans con la máxima elegancia
    Miss Universo 2025 enseña cómo transformar skinny jeans en un look elegante. | Composición Wapa
    Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela su truco para lucir los skinny jeans con la máxima elegancia

    Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no solo ha conquistado corazones y empoderado a niñas y mujeres a seguir sus sueños con dignidad, sino que también ha demostrado que la belleza trasciende lo físico.

    Esta temporada reafirmó por qué merecía la corona, combinando coraje, valentía y solidaridad. Además, su expertise en moda se hace evidente: en su más reciente aparición, lució skinny jeans con un básico inesperado, mostrando cómo llevarlos con elegancia y estilo sin esfuerzo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo y los diseñadores peruanos detrás de su icónico traje típico y gala

    Fátima Bosch enseña a lucir skinny jeans con estilo este 2025 - 2026

    Con tan solo 25 años, Fátima Bosch ha logrado conquistar tanto al público mexicano como al internacional, dejando claro que su corona de Miss Universo 2025 estaba más que merecida. Su estilo demuestra que la moda no depende de prendas extravagantes; incluso un básico puede convertirse en protagonista si se combina con buen gusto y seguridad.

    wapa.pe

    En una de sus recientes apariciones, lució unos skinny jeans, considerados por muchos un desafío, y los elevó con elegancia, enseñándonos que el negro es el mejor aliado para estilizar la figura y que una prenda superior ligeramente suelta equilibra perfectamente los pantalones ajustados. Fátima confirma que la clave está en la actitud y en saber transformar lo sencillo en chic.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: 5 looks de Shakira que brillaron y cuánto cuestan sus prendas de diseñador

    ¿Cómo combinar skinny jeans para ser la más elegante en otoño/invierno?

    • Complemento oscuro: Combinar skinny jeans con una prenda de tono profundo ayuda a alargar la figura y aporta un aire más sofisticado. Los colores ideales son negro, marrón o verde oliva; cualquier tono oscuro funciona.
    • Calzado adecuado: Los zapatos marcan la diferencia. Para un estilo más casual, unos tenis de lujo son perfectos. Si deseas un look más sofisticado, opta por botas altas que armonicen con el top o generen contraste.
    • Cinturón: Finalmente, un cinturón puede unir visualmente la parte superior con los jeans, añadiendo un toque de elegancia y refinamiento al conjunto.
    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela su truco para lucir los skinny jeans con la máxima elegancia
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;