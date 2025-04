Shakira ha llevado su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ a un nivel impresionante, no solo por romper récords de asistencia, sino también por deslumbrar con un vestuario que refleja su evolución artística. Desde atuendos sensuales hasta el estilo Barbie, la barranquillera ha sabido combinar glamour y vanguardia en cada presentación. Su look rockero y la inspiración árabe que la caracterizó en el pasado ahora comparten protagonismo con piezas vibrantes y modernas que destacan su esencia pop.