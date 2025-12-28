Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Un sismo de magnitud 3.54.3 se registró a las 00:17 a.m., a 77 km al oeste de Chimbote, en Santa– Áncash. El temblor de hoy, domingo 28 de diciembre, tuvo una profundidad de 47 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.