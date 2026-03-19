Onelia Molina EXPLOTA FURIOSA contra Laura Spoya por respaldo a Mario Irivarren: "Le abrí la puerta de mi casa"

Onelia Molina se sorprendió al ver como los conductores de ‘La Manada’ iniciaron su programa tras revelarse la infidelidad de Mario irivarren .

La reciente participación de Onelia Molina en 'Esto es Guerra' evidenció su incomodidad frente a la reacción de Gerardo Pe y Laura Spoya tras la difusión del ampay de Mario Irivarren en Argentina. Las imágenes, donde se veía al exguerrero besando a dos mujeres mientras aún mantenía una relación con Molina, marcaron el fin de su historia sentimental. La influencer confirmó la ruptura mediante un comunicado en redes sociales y, poco después, decidió pronunciarse públicamente durante su aparición en el programa.

En ese marco, Molina observó por primera vez cómo inició el programa digital 'La Manada', conducido por Spoya y Pe, quienes arrancaron la emisión con música fúnebre y arengas como “Mario presente”. Este enfoque relajado generó incomodidad en la modelo, quien expresó su molestia por la forma en que abordaron el tema.

Onelia Molina furiosa con Laura Spoya

Al ser consultada en 'Esto es Guerra', Molina consideró que la actitud de los conductores fue inapropiada, sobre todo por la relación cercana que mantenían fuera de cámaras.

“Me parece una mofa, una burla de personas que con las cuales compartí, con las cuales abrí la puerta de mi casa. La confianza, el cariño, el aprecio. Y me parece superdesatinado. Superdesatinado y menos en esta circunstancia”, manifestó Molina frente a la audiencia.

La influencer también destacó el impacto emocional que le generó la postura de quienes consideraba parte de su círculo cercano. “Es algo tan fuerte, ¿no? Porque se habla de los sentimientos de una persona. Se habla del respeto que puede tener una pareja, hacia la otra persona y el daño que puede causar”, sostuvo durante la transmisión.

Asimismo, Molina señaló que esperaba una actitud más comprensiva por parte de Spoya y Pe. “La verdad, como les digo, recién he tenido la oportunidad de verlo y me asombra porque pensé que eran personas que me tenían algo de estima, algo de consideración, pero ya veo que no”, sostuvo.

Añadió que este tipo de situaciones la llevan a replantearse la confianza dentro del medio. “Como siempre, hasta el día de hoy me doy cuenta que nunca acabas de conocer a las personas y no puedes confiar y mucho menos en este medio. Entonces día a día aprendo de las personas quién sí, quién no y quién nunca más”, señaló.