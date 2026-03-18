Alejandra Baigorria DECLARA sobre traición de Said Palao y revela si ya decidió ¿terminar o seguir con su matrimonio? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria DECLARA sobre traición de Said Palao y revela si ya decidió ¿terminar o seguir con su matrimonio? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

La empresariaAlejandra Baigorria se encuentra en medio de la polémica tras la difusión de imágenes en las que su esposo, Said Palao, aparece rodeado de mujeres durante una fiesta en Argentina. Hasta el momento, la exchica reality había evitado pronunciarse sobre el tema y se mostró enfocada en sus actividades laborales. Sin embargo, recientemente decidió romper su silencio.

Alejandra Baigorria responde tras el ampay de Said Palao

En la más reciente emisión de Amor y Fuego, se difundieron imágenes del momento en que Baigorria fue abordada por reporteros para conocer su opinión sobre la situación. En los videos, se observa a la empresaria mientras es consultada sobre las imágenes de su esposo disfrutando de una fiesta privada en un yate junto a varias mujeres.

“Alejandra, se ha visto a Said en Argentina juergueando con unas chicas en bikini. ¿Qué opinas sobre ese comportamiento?”, le preguntó el reportero. Pese a la insistencia, la conocida ‘Gringa de Gamarra’ reaccionó con tranquilidad e incluso mostró una ligera sonrisa ante las cámaras.

Al salir de su salón de belleza, Baigorria se acercó a los medios y respondió de manera inesperada: “Voy a ver las imágenes y les cuento”, dijo con naturalidad, dejando en claro que aún no ha tomado una decisión sobre su relación con Said Palao. Ante la repregunta del reportero: “¿Perdonarías una infidelidad?”, ella optó por no responder.

El gesto del padre de Alejandra Baigorria en medio de la polémica

Tras la difusión del ampay en 'Magaly TV La Firme', donde se ve a Said Palao en una fiesta en Argentina junto a varias mujeres, el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, sorprendió con un gesto público hacia su hija.