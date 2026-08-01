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Hermana de Patricio Parodi ROMPE SU SILENCIO tras DURAS críticas contra decisión que tomó sobre su bebé de 4 meses: "No pensé que..."

En un reciente video en TikTok, la hermana de Patricio Parodi explicó su decisión de alimentar a su hijo de cuatro meses con fórmula debido a la disminución en su producción de leche materna.

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    Hermana de Patricio Parodi ROMPE SU SILENCIO tras DURAS críticas contra decisión que tomó sobre su bebé de 4 meses: "No pensé que..."
    Hermana de Patricio Parodi toma decisión sobre su bebé | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Hermana de Patricio Parodi ROMPE SU SILENCIO tras DURAS críticas contra decisión que tomó sobre su bebé de 4 meses: "No pensé que..."

    Mafer Parodi volvió a ser tendencia en redes sociales luego de responder a los cuestionamientos que recibió por una decisión relacionada con la alimentación de su bebé de cuatro meses. La influencer utilizó sus plataformas digitales para aclarar la situación y explicar por qué optó por complementar la lactancia materna con leche de fórmula.

    Tras la ola de comentarios, la hermana de Patricio Parodi decidió compartir su experiencia como madre y dejó en claro que continúa alimentando a su hijo con leche materna, aunque actualmente combina ambas opciones para garantizar su bienestar.

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    ¿Qué respondió la hermana de Patricio Parodi tras las críticas por alimentar con fórmula a su bebé?

    A través de un video publicado en TikTok, Mafer Parodi explicó que no imaginó la reacción que generaría al contar que incorporó leche de fórmula en la alimentación de su hijo. La creadora de contenido aclaró que la lactancia materna continúa siendo parte de la rutina del pequeño y que únicamente está realizando una alimentación mixta debido a la disminución en su producción de leche.

    "Yo pensé que la gente se iba a atacar por ese video, en verdad, pero bueno... En conclusión: esta es mi leche, le estoy complementando con la fórmula, solo que digo que va a ser un formula baby porque eventualmente me va a dejar de salir, y le he estado dando mi leche en algunas tomas. De hecho ayer tomó dos... Ayer tomó dos biberones de fórmula y luego mi leche, pero hasta que se me acabe y me deje de salir, le voy a dar mixta y luego le voy a dar fórmula", comenzó explicando.

    La influencer también descartó que la decisión estuviera motivada por falta de interés en continuar con la lactancia. Por el contrario, aseguró que el verdadero motivo es que su bebé requiere una mayor cantidad de alimento y su producción de leche ya no resulta suficiente para cubrir esa demanda.

    Además, recordó que ella también fue alimentada con fórmula durante su infancia y considera que esta alternativa no debe verse de manera negativa.

    "Y no es por el tema de estresarme en el punto de "no quiero darle leche para no estresarme". Me estreso por lo mismo que ya no me sale leche y no lo puedo llenar porque come mucho. Es más, siento que voy a extrañar darle leche, pero simplemente compartí ese video porque es muy normal dar fórmula. A mí me dieron fórmula al mes de nacida y acá estoy, vivita, coleando y súper sana. Entonces no es tan dramático, la verdad. Hay muchas razones, mucha gente que también da fórmula... Puede ser que no te salga leche o simplemente tengan que irse a trabajar y necesiten darle fórmula porque el bebé necesita comer, ¿no? Y una madre saludable es un bebé feliz", explicó.

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    Mafer Parodi revela cómo alimenta actualmente a su bebé de cuatro meses

    En otra parte de su pronunciamiento, Mafer Parodi detalló que, por ahora, su hijo continúa recibiendo tanto leche materna como fórmula, ya que sigue extrayéndose leche diariamente y conserva algunas reservas congeladas.

    "Él sigue tomando un mix de las dos. O sea, de la fórmula y de mi leche, o sea, estoy haciendo lactancia mixta hasta que se me acabe la leche. Igual me quedan como cinco bolsitas congeladas, igual me estoy extrayendo dos veces al día, en la mañana y en la noche", precisó.

    Finalmente, la hermana de Patricio Parodi enfatizó que la salud mental de la madre también debe ser tomada en cuenta durante la crianza y sostuvo que cualquier decisión relacionada con la alimentación del bebé debe respetarse, siempre que busque el bienestar del menor y de su mamá.

    "Así que el tema de estresarme no viene por "no me quiero sacar" y eso. Simplemente, y que si fuera así, es válido, si no me quiero estresar, porque al final la salud mental de la mamá es muy importante para que el bebé esté feliz, tranquilo", sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Patricio Parodi ROMPE SU SILENCIO tras DURAS críticas contra decisión que tomó sobre su bebé de 4 meses: "No pensé que..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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