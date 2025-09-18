Mafer Parodi anuncia su embarazo en emotivo video y desata la alegría de la familia. Su hermano, Patricio Parodi , celebra la noticia en redes sociales.

Un nuevo motivo de alegría llegó para el clan Parodi y sus fans no tardaron en celebrarlo. A través de un tierno video, Mafer Parodi, hermana del popular guerrero mostró el instante que marcó el inicio de una nueva etapa para su familia. La publicación generó miles de comentarios y entre ellos destacó el de Patricio Parodi, que conmovió a todos con sus palabras de emoción.

Mafer Parodi anuncia su embarazo y Patricio Parodi reaccionan

Mafer Parodi sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en mamá. La joven reveló la noticia a través de un emotivo video en redes sociales, donde aparece junto a su esposo, Alfredo Zanatti, en un momento lleno de ternura.

En el clip, la hermana de Patricio Parodi luce un elegante vestido blanco que deja ver su pancita de embarazo, la cual acaricia con una gran sonrisa. Segundos después, Alfredo se une a la escena para abrazarla y mostrar juntos la ecografía de su primer bebé, desatando una ola de reacciones en redes.

“Te esperamos con todo el amor del mundo”, escribió la joven. La felicidad también llegó hasta su hermano, Patricio Parodi, quien no tardó en comentar la publicación y celebrar que su sobrina Aitana tendrá un nuevo compañero de juegos. “La familia crece. Qué lindo. Muchas felicidades a ambos, primit@ para Ati”, escribió emocionado.

Además, el chico reality compartió el video en sus historias y reafirmó su entusiasmo con otro mensaje lleno de alegría: “Se viene primit@ para Ati, la familia crece”.

Flavia Laos reacciona a anuncio de embarazo de Mafer Parodi

La expareja del ‘Pato’ Parodi fue una de las que reaccionó ante el anuncio de embarazo de su excuñada y no dudó en dejarle un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, demostrando que continúa su amistad con la influencer.