El conjunto gris de Nike que vestía Maduro se volvió viral tras difundirse su captura y hoy figura entre los artículos de moda más comentados de la semana.

La captura de Nicolás Maduro este sábado tras un ataque estadounidense en Venezuela sacudió al mundo y generó una ola de reacciones entre celebraciones, críticas e incertidumbre.

Sin embargo, más allá del impacto político, una imagen difundida por Donald Trump desvió la atención hacia un detalle inesperado: el look del mandatario. El conjunto gris de Nike que vestía se volvió viral y pasó a figurar entre los artículos de moda más comentados de la semana.

¿Cuánto vale conjunto que tenía Maduro cuando fue capturado?

Con la etiqueta de “superventa”, este conjunto gris hecho con materiales reciclados se ofrece por separado. La chaqueta tipo windrunner tiene un precio de 120 euros (S/. 473) en la tienda oficial de España, aunque en la web de Nike US el modelo exacto ya no está disponible. Otras chaquetas similares de la línea Nike Tech rondan los 130 dólares ( S/. 498).

El jogger, un clásico de Nike, está agotado en todas las tallas en la web española salvo XS, XL y XXL. Este pantalón, asociado ahora con Maduro, cuesta 99,99 euros (S/. 394) y también está hecho con materiales reciclables.

Usuarios reaccionan al agotamiento del chándal de Maduro en la web de Nike