Nicole Kidman vuelve a la pantalla con “Scarpetta”: donde ver hoy el thriller forense más esperado del año

El thriller criminal forense llegó a la pantalla de Prime Video este miércoles 11. Está disponible sin costo adicional para los clientes de DIRECTV y DGO.

Las consagradas actrices Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis y Ariana DeBose protagonizan el esperado estreno de 'Scarpetta, Médico Forense', el thriller más esperado de 2026 que llegó este martes a Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV y DGO.

La serie de ocho capítulos y basada en la popular saga literaria de Patricia Cornwell, sigue a Kay Scarpetta, una prestigiosa médica forense interpretada por Nicole Kidman. A su lado aparece Jamie Lee Curtis, quien encarna a Dorothy, la hermana volátil e impredecible de Kay.

Completa el núcleo familiar Ariana DeBose, que interpreta a Lucy, la brillante sobrina de Scarpetta, experta en tecnología y atravesada por el duelo tras la pérdida de su esposa.

El trío llamó la atención desde el anuncio de la serie: tres ganadoras del Óscar compartiendo pantalla en un proyecto audiovisual de este estilo, combinando talento dramático, poder estelar y un equilibrio perfecto entre experiencia y frescura.

El thriller -del que las consagradas actrices también son productoras ejecutivas- está narrado en dos líneas de tiempo que exploran, por un lado, la ascendente carrera de la forense Kay, desde sus inicios a finales de los años 90 hasta su regreso a su ciudad natal, y por otro, las dificultades de sus relaciones.

Una de esas relaciones complejas es justamente con su hermana Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), que guarda secretos que pueden amenazar su mundo actual.

El elenco incluye también a los talentosos Bobby Cannavale (ganador del Emmy), Simon Baker (The Mentalist), Ariana DeBose (ganadora del Óscar), Rosy McEwen, Jake Cannavale, Hunter Parrish y Amanda Righetti.

Con 29 novelas y más de 120 millones de copias vendidas, el universo literario de Patricia Cornwell ya es una garantía de intrigas complejas, casos inquietantes y un trasfondo psicológico que profundiza tanto en las víctimas como en sus investigadores.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes con detalles de costos y servicios, y que incluyen el acceso sin costo adicional a Prime Video.