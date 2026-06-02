¿Serás miembro de mesa? Conoce el incentivo extra que se otorgará en la segunda vuelta aparte de los S/165

Miembros de mesa de la segunda vuelta 2026 recibirán S/165 y un día libre no compensable. Conoce cómo cobrar y quiénes deben asistir.

Los miembros de mesa serán los mismos que en los primeros comicios.

Los miembros de mesa serán los mismos que en los primeros comicios.

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 volverá a movilizar a millones de peruanos este 7 de junio, pero también requerirá la participación de los ciudadanos designados como miembros de mesa. La ONPE confirmó que las personas sorteadas para la primera vuelta deberán cumplir nuevamente esta función en la jornada electoral definitiva.

Su labor será clave para que el proceso se desarrolle con normalidad. Los miembros de mesa estarán a cargo de instalar las mesas de sufragio, verificar la identidad de los votantes, supervisar el sufragio, cerrar la votación y participar en el conteo de votos.

Por esta responsabilidad, la entidad electoral recordó que quienes cumplan efectivamente con el cargo recibirán una compensación económica. Además, accederán a un beneficio laboral adicional que busca reconocer el tiempo dedicado a esta tarea cívica.

El día libre que recibirán los miembros de mesa

Los ciudadanos que trabajen como miembros de mesa durante la segunda vuelta tendrán derecho a un día de descanso laboral no compensable. Este beneficio aplica para trabajadores del sector público y privado.

De acuerdo con lo informado por la ONPE, el descanso deberá coordinarse con el empleador y podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la elección.

La medida responde a la extensión de la jornada electoral. Los miembros de mesa deben acudir desde las 6.00 a. m. para instalar la mesa y permanecer hasta culminar el escrutinio, una labor que puede extenderse durante varias horas después del cierre de la votación.

La ONPE recordó que quienes cumplan con esta labor recibirán nuevamente una compensación económica.

La compensación económica para la segunda vuelta

La ONPE confirmó que los miembros de mesa recibirán S/165 por cumplir funciones durante la segunda vuelta electoral. Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente.

El pago corresponde a cada proceso electoral. Por ello, quienes participaron como miembros de mesa en la primera vuelta del 13 de abril y vuelvan a ejercer el cargo el 7 de junio podrán acceder a una nueva compensación.

Este beneficio será entregado a los titulares y también a los suplentes que asuman funciones efectivas el día de los comicios.

No habrá un nuevo sorteo para integrar las mesas

Para la segunda vuelta no se realizará un nuevo sorteo de miembros de mesa. La ONPE precisó que los ciudadanos seleccionados para la primera jornada mantendrán sus cargos, ya sea como presidentes, secretarios, terceros miembros o suplentes.

Esta disposición se basa en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que los miembros designados para la primera vuelta continúan obligados a participar en la siguiente etapa del proceso.

La excepción aplica para quienes reemplazaron de manera circunstancial a miembros ausentes en la primera vuelta. Como no fueron elegidos mediante el sorteo oficial, no quedan automáticamente obligados a ejercer el cargo en la segunda convocatoria.

Con el fin de evitar demoras en la instalación de mesas, la ONPE aumentó el número de suplentes. Cada mesa contará con tres miembros titulares y seis suplentes, lo que permitirá responder mejor ante posibles ausencias y asegurar que la votación empiece a las 7.00 a. m.

Cómo se realizará el cobro del beneficio económico

Los miembros de mesa podrán registrar su modalidad de pago en la plataforma oficial de la ONPE. Entre las opciones disponibles figuran depósito en cuenta bancaria, billetera digital y cobro presencial en el Banco de la Nación.

Para los depósitos, se consideran cuentas del Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank. En el caso de billetera digital, la opción priorizada será Yape.

Si el pago digital no se concreta o es rechazado, el beneficiario podrá acercarse a una agencia del Banco de la Nación para cobrar de manera presencial.

La ONPE recordó que el pago es personal. Por ello, la cuenta bancaria debe estar a nombre del miembro de mesa y será necesario presentar el DNI vigente para acceder a la compensación.