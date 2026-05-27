Ernesto Zunini impacta al revelar qué le dijo Rosangella Barbarán furiosa tras el debate: “Vino a”

Los futuros diputados de Juntos por el Perú y Fuerza Popular fueron vistos discutiendo después del debate técnico. Antes, habían debatido sobre juventud y deporte.

Ernesto Zunini, secretario de Juntos por el Perú y futuro diputado de este grupo, compartió lo que le mencionó Rosangella Barbarán, representante de Fuerza Popular, después del debate técnico realizado el domingo 24 de mayo en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según narró, la candidata fujimorista se le acercó para desafiarlo tras su declaración de que Fuerza Popular promovió las llamadas 'leyes procrimen' en el Congreso.

“Se acercó a cuestionarme sobre las leyes procrimen. Me dijo: ‘¿Por qué aseguran que Sánchez no votó por esas leyes si hay una norma donde sí lo hizo?’. A lo que respondí que esa ley involucraba el uso de maquinaria y explosivos por mineros artesanales, no ilegales, que al no tener contratos formales con la minería a gran escala no pueden acceder a esos recursos. En ese caso, Roberto votó a favor”, explicó Zunini en el pódcast 'Pitucos Marrones'.

Durante el bloque de juventud y deporte del debate técnico, Zunini y Barbarán intercambiaron ideas. Entre risas con los participantes del programa, el dirigente de Juntos por el Perú afirmó que la representante fujimorista incluso apoyaba ese grupo de iniciativas.

“Le pregunté: ‘¿Ustedes apoyan las leyes procrimen?’. Y ella contestó: ‘Sí, las apoyamos’. Entonces comenté: ‘Sigan diciéndole eso a la gente’, y ahí me retiré. (...) Finalmente, aceptaron que estaban de acuerdo con esas leyes.”

Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini tras el debate técnico

Después del debate técnico en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se vivió un instante tenso entre las figuras de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Rosangella Barbarán, congresista que participó en el bloque de juventud y deporte, se dirigió a Ernesto Zunini, del equipo técnico de Juntos por el Perú en esa misma sección.

En las imágenes divulgadas, se ve a Barbarán acercándose brevemente a Zunini antes de irse del lugar, mientras él respondía sonriendo. Asimismo, también se observa que la parlamentaria trató de confrontar a Gustavo Guerra García, encargado de Juntos por el Perú en cuestiones de infraestructura.