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Entretenimiento - Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?

Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?

El IGP informa sobre sismos de diferente intensidad en varias zonas. Recomienda mantener la calma y adoptar medidas preventivas.

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    Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?
    Temblor en Perú HOY, 26 de mayo de 2026: ¿A qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP? | Créditos: EP | Fuente: EP
    Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre varios sismos de intensidad variada en distintas partes del país. En respuesta, se sugiere a la población mantener la calma y tomar precauciones para resguardar su seguridad. También se recomienda contar con una mochila de emergencia lista y seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

    Temblor en Cañete

    REPORTE SÍSMICO

    • IGP/CENSIS/RS 2026-0310
    • Fecha y hora local: 25/05/2026, 01:51:47
    • Magnitud: 3,6
    • Profundidad: 59 km
    • Latitud: -13,11
    • Longitud: -76,53
    • Intensidad: II-III en San Vicente de Cañete
    • Referencia: 16 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete-Lima
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    PUEDES LEER: Jefe del IGP lanza severa advertencia ante un eventual sismo tras lo ocurrido en Ica: "Va a ocurrir"

    ¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil - Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 - EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 2.660.481
    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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