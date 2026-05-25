Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre varios sismos de intensidad variada en distintas partes del país. En respuesta, se sugiere a la población mantener la calma y tomar precauciones para resguardar su seguridad. También se recomienda contar con una mochila de emergencia lista y seguir las instrucciones de las autoridades competentes.
Temblor en Cañete
REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0310
- Fecha y hora local: 25/05/2026, 01:51:47
- Magnitud: 3,6
- Profundidad: 59 km
- Latitud: -13,11
- Longitud: -76,53
- Intensidad: II-III en San Vicente de Cañete
- Referencia: 16 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete-Lima
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¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil - Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 - EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 2.660.481