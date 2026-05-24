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Alerta climática: Senamhi revela preocupante panorama para el Perú en las próximas décadas

Senamhi presentó escenarios de cambio climático para 2050 en Cajamarca y La Libertad, con datos sobre lluvias, sequías, olas de calor y riesgos futuros.

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    Los cambios de temperaturas impactan a cada región del Perú. | Composición Wapa
    Alerta climática: Senamhi revela preocupante panorama para el Perú en las próximas décadas

    El cambio climático ya empieza a marcar decisiones clave en el Perú. Con ese enfoque, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú reunió en Cajamarca y La Libertad a especialistas, autoridades y usuarios técnicos para revisar información científica sobre proyecciones climáticas, modelamiento numérico y escenarios futuros para 2050.

    El encuentro, denominado 'Taller de Socialización y Retroalimentación de Productos de Modelamiento Numérico y Cambio Climático', permitió compartir datos técnicos y recoger aportes de actores vinculados a la gestión territorial, agricultura, infraestructura, recursos hídricos y prevención de desastres.

    La actividad fue promovida por la Dirección Zonal 3 Cajamarca-La Libertad del Senamhi, en un contexto en el que el país enfrenta con mayor frecuencia eventos extremos como lluvias intensas, sequías, inundaciones, olas de calor y cambios en la disponibilidad del agua.

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    El objetivo central fue acercar la información climática a quienes toman decisiones en los territorios. De esta manera, los escenarios futuros no quedan solo como reportes técnicos, sino como herramientas útiles para anticipar riesgos, planificar obras, proteger cultivos y reducir impactos en la población.

    Senamhi expone escenarios climáticos para 2050

    Durante el taller, especialistas del Senamhi presentaron los Escenarios de Cambio Climático para 2050 en Cajamarca y La Libertad. Estos productos permiten identificar posibles cambios en temperatura, lluvias y eventos extremos, información clave para diseñar estrategias de adaptación.

    Los expertos explicaron que fenómenos como inundaciones, sequías, retroceso glaciar y olas de calor pueden afectar de forma directa la seguridad hídrica, la infraestructura pública y las actividades productivas. El nivel de impacto dependerá de las características de cada territorio, la exposición de la población y la capacidad de respuesta de las instituciones.

    Además, el espacio permitió recoger observaciones de autoridades y usuarios técnicos sobre el uso de estos productos climáticos. La finalidad es que las herramientas del Senamhi puedan incorporarse mejor en planes de prevención, gestión del riesgo y toma de decisiones con base científica.

    Expertos explican la física del cambio climático y su impacto en el clima global

    Otro de los puntos abordados fue la explicación científica del cambio climático. Los especialistas detallaron cómo funciona el sistema climático, qué papel cumple el balance de energía de la Tierra y por qué pequeñas variaciones sostenidas pueden producir cambios visibles en la temperatura y las precipitaciones.

    También se explicó que el aumento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO₂), está vinculado principalmente a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

    Según los registros científicos expuestos, en los últimos 1000 años no se habían observado concentraciones tan elevadas de CO₂ en la atmósfera. Este dato refuerza la necesidad de estudiar escenarios futuros y fortalecer capacidades locales para enfrentar riesgos climáticos cada vez más complejos.

    La tecnología que usa el Senamhi para anticipar el comportamiento del clima

    En la parte operativa del taller, el Senamhi presentó la plataforma 'Tiempo', una herramienta de predicción meteorológica que integra información de distintos modelos numéricos utilizados en Sudamérica, como ETA, WRF, GFS y ECMWF.

    Estos modelos permiten estimar condiciones atmosféricas futuras y son evaluados diariamente por especialistas del Senamhi para mejorar la precisión de los pronósticos. Los modelos regionales ETA y WRF ofrecen una mirada más detallada del territorio, especialmente en zonas con geografía compleja.

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    Asimismo, se explicó que la futura incorporación de radares meteorológicos permitirá fortalecer los pronósticos horarios con hasta 3 días de anticipación. Esta mejora será importante para emitir alertas más oportunas frente a lluvias intensas, tormentas u otros eventos extremos.

    El taller también incluyó la presentación de la plataforma PISCO, que facilita el acceso a información histórica de temperaturas y precipitaciones en el Perú. Esta base de datos ayuda a analizar tendencias, comparar escenarios pasados y tomar decisiones mejor sustentadas frente al cambio climático.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alerta climática: Senamhi revela preocupante panorama para el Perú en las próximas décadas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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