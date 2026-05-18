Senamhi emite alerta por posibles lluvias en esta zona de la costa a causa del Niño Costero

Aunque se esperan temperaturas superiores al promedio en buena parte de la costa, ciertas zonas podrían recibir lluvias, según el Senamhi .

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha comunicado que se anticipa un incremento en las temperaturas del aire en gran parte de la costa peruana, según el pronóstico estacional para mayo a julio del 2026.

Este fenómeno se debe a las prolongadas condiciones cálidas del mar frente a las costas peruanas en el contexto del Niño Costero. A pesar de que se prevén temperaturas elevadas en los próximos meses, el organismo también ha señalado la posibilidad de lluvias en una zona específica de este litoral.

¿Qué áreas de la costa podrían experimentar lluvias?

Según la entidad, estas lluvias pueden ocurrir en la costa norte durante mayo. Sin embargo, se espera que sean esporádicas, localizadas y de baja intensidad. Las regiones afectadas incluyen Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Asimismo, el Senamhi pronostica que la sensación de calor aumentará durante el día, especialmente en la costa central y norte. Este fenómeno ya es observable, ya que algunos días comienzan con lloviznas, pero a medida que el día avanza, el cielo se despeja y el sol brilla con más intensidad.

¿Cómo será el invierno en el Perú?

De acuerdo con el último informe del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN), se mantiene la "Alerta de El Niño Costero", prevista hasta al menos febrero de 2027. Desde mayo hasta agosto de 2026 se espera que alcance una intensidad moderada.

En este escenario, los expertos anticipan un invierno más cálido de lo habitual, comenzando el 20 de junio, con una disminución de lluvias intensas en la costa. "Entre mayo y agosto se podría escalar a una condición cálida moderada, lo que implica un aumento de la temperatura, acentuando la sensación de calor actual", comentó Luis Vásquez, portavoz del ENFEN, a Latina.