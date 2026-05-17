Un incendio destruyó parte de un icónico hotel turístico, provocando la evacuación de sus huéspedes. Dos bomberos resultaron afectados.

Gran movilización de servicios de emergencia ocurrió en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, cuando el Hotel Huemul, famoso en la región, fue consumido en gran parte por un incendio.

La emergencia obligó a evacuar de forma rápida a huéspedes y personal del hotel. Equipos de bomberos y brigadistas lucharon durante horas para evitar el colapso total del edificio y contener las llamas.

Origen del incendio en el Hotel Huemul y daños ocasionados

Reportes iniciales indican que el fuego se originó por una quema descontrolada de hojas secas cercana al hotel, ubicado junto al lago Nahuel Huapi. Las llamas dañaron severamente dos secciones del hotel, afectando techos y estructuras de manera notable.

Impactante incendio en un histórico hotel turístico de Bariloche. Foto: Euge Neme

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, parte de la estructura se vino abajo por la intensidad del fuego. Aunque se logró contener el incendio tras varias horas, el enfriamiento continuó para prevenir posibles rebrotes.

Evacuación completa y bomberos afectados

No se reportaron muertes ni heridos de gravedad. Los ocupantes y empleados fueron evacuados con éxito, aunque una mujer fue atendida por inhalar humo. Dos bomberos sufrieron problemas respiratorios y fueron hospitalizados, pero están fuera de peligro. En las tareas participaron bomberos, brigadas forestales, Policía y Protección Civil, quienes también restringieron el tránsito.

Impacto en el tradicional Hotel Huemul

El Hotel Huemul, ubicado en la avenida Bustillo de Bariloche, es un emblemático alojamiento junto al lago Nahuel Huapi, cercana a la cordillera de los Andes. La arquitectura de madera del hotel facilitó la rápida propagación del fuego, incrementando los daños materiales en esta reconocida atracción turística.

Adquirido de Clarín Noticias. Foto: Euge Neme.