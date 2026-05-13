Descubre las versiones de Android e iOS que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 31 de mayo de 2026.

A partir del 31 de mayo de 2026, muchos usuarios podrían perder acceso a WhatsApp debido a una actualización de compatibilidad anunciada por Meta.

La aplicación dejará de ser operativa en teléfonos con sistemas operativos antiguos que ya no satisfacen los requisitos mínimos de seguridad y eficiencia. Esto afectará tanto a dispositivos Android como a algunos modelos de iPhone, cuyos usuarios no podrán enviar mensajes, realizar llamadas ni utilizar las funciones principales de la conocida app de mensajería.

¿Qué dispositivos Android perderán acceso a WhatsApp?

Meta informó que WhatsApp solo será compatible con equipos que tengan Android 5.0 o versiones posteriores. Por lo tanto, varios dispositivos lanzados antes de 2015 quedarán fuera de uso a finales de mayo de 2026. Los modelos afectados incluyen:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 3

LG G2

Motorola Moto G

HTC One M8

Sony Xperia Z2

Si tu dispositivo utiliza Android 4.4 KitKat o una versión anterior, la aplicación dejará de funcionar correctamente y no recibirá actualizaciones de seguridad.

¿Qué iPhones se verán afectados?

En el caso de Apple, WhatsApp requerirá iOS 15.1 o una versión posterior para continuar funcionando. Los modelos que ya no podrán ser actualizados y perderán compatibilidad son:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos teléfonos solo pueden funcionar hasta iOS 12.5.7, por lo que quedarán fuera de futuras funciones y actualizaciones de WhatsApp. En cambio, los modelos desde el iPhone 6s en adelante podrán continuar usando la aplicación, siempre que actualicen el sistema antes de la fecha límite que Meta ha establecido.

¿Qué hacer si tu teléfono se quedará sin WhatsApp?

WhatsApp señaló que esta medida busca fortalecer la seguridad, privacidad y estabilidad de la plataforma. Los sistemas operativos antiguos ya no reciben soporte técnico ni parches de seguridad, lo que supone un riesgo para los usuarios.