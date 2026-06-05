Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Cuatro días libres por las Elecciones del 7 de junio: conoce los requisitos y beneficiarios de la medida

Querida INFLUENCER tuvo DESGARRADORA despedida de su hijo tras nacer sin vida

Una conocida influencer en redes sociales compartió un conmovedor mensaje dedicado a su bebé, quien falleció antes de nacer. Conoce la historia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Querida INFLUENCER tuvo DESGARRADORA despedida de su hijo tras nacer sin vida
    Famosa influencer tuvo DOLOROSA despedida de su bebé tras nacer SIN VIDA: "Aunque tu corazón dejó de latir..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Querida INFLUENCER tuvo DESGARRADORA despedida de su hijo tras nacer sin vida

    El profundo dolor que vive una destacada influencer ha conmovido las redes sociales. Jessica, quien se dedica al ámbito de la nutrición y el ejercicio, compartió su felicidad al anunciar que esperaba mellizos. Sin embargo, la salud de uno de ellos era frágil y, lamentablemente, falleció antes de nacer.

    El emotivo adiós de Jess__Fit a su bebé

    Conocida en redes como Jess__Fit, junto con su pareja, Jonathan Bueno, decidió contarles a sus más de 80.000 seguidores este difícil momento. Jessica publicó una foto del instante en que su bebé nació sin vida y le dedicó unas sentidas palabras.

    “Nuestro pequeño Enzo... Existe un vacío enorme que nunca podremos llenar, y el tuyo es uno de ellos. Nos transformaste para siempre. Nos enseñaste el verdadero significado del amor y de luchar. Desde el inicio fuiste un verdadero luchador y nosotros estuvimos contigo hasta el final, con cada latido de amor, fuerza y esperanza”, expresó.

    Influencer dedica mensaje a su hijo fallecido.
    Influencer dedica mensaje a su hijo fallecido.

    El día de tu nacimiento fue el más doloroso pero también significante de nuestras vidas. Te abrazamos, besamos y despedimos de ti aunque llegaste sin vida. JAMÁS diré que no viviste. Viviste en cada latido y en cada movimiento... Aunque tu corazón dejó de latir, siempre latirá en nosotros”, añadió.

    ¿Quién es Jess__Fit? Referente en transformación física

    Jess__Fit es una influencer española que destaca en el área de nutrición y entrenamiento para mujeres. En sus redes y programas, ofrece consejos sobre pérdida de grasa y hábitos saludables, con el objetivo de lograr resultados perdurables sin dietas extremas.

    Con un enfoque de bienestar equilibrado, promueve cambios físicos y hábitos sostenibles. También ha compartido aspectos de su vida personal, incluido el dolor por la pérdida de su hijo Enzo, mellizo de Roma, una experiencia que ha marcado profundamente su historia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Querida INFLUENCER tuvo DESGARRADORA despedida de su hijo tras nacer sin vida
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Querida INFLUENCER tuvo DESGARRADORA despedida de su hijo tras nacer sin vida

    Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres en medio de rumores de divorcio con su hijo Carlos Ayllón: "Sabes que..."

    Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"

    Brando Gallesi, exactor de América Televisión, revela que se quedó sin ahorros y pide ayuda económica: "No estoy pidiendo mucho"

    Vania Bludau sorprende al DISTANCIARSE de Alejandra Baigorria con contundentes declaraciones: “Cada una tiene sus cosas”

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza