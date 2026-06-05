Una conocida influencer en redes sociales compartió un conmovedor mensaje dedicado a su bebé, quien falleció antes de nacer. Conoce la historia.

Famosa influencer tuvo DOLOROSA despedida de su bebé tras nacer SIN VIDA: "Aunque tu corazón dejó de latir..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Famosa influencer tuvo DOLOROSA despedida de su bebé tras nacer SIN VIDA: "Aunque tu corazón dejó de latir..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

El profundo dolor que vive una destacada influencer ha conmovido las redes sociales. Jessica, quien se dedica al ámbito de la nutrición y el ejercicio, compartió su felicidad al anunciar que esperaba mellizos. Sin embargo, la salud de uno de ellos era frágil y, lamentablemente, falleció antes de nacer.

El emotivo adiós de Jess__Fit a su bebé

Conocida en redes como Jess__Fit, junto con su pareja, Jonathan Bueno, decidió contarles a sus más de 80.000 seguidores este difícil momento. Jessica publicó una foto del instante en que su bebé nació sin vida y le dedicó unas sentidas palabras.

“Nuestro pequeño Enzo... Existe un vacío enorme que nunca podremos llenar, y el tuyo es uno de ellos. Nos transformaste para siempre. Nos enseñaste el verdadero significado del amor y de luchar. Desde el inicio fuiste un verdadero luchador y nosotros estuvimos contigo hasta el final, con cada latido de amor, fuerza y esperanza”, expresó.

Influencer dedica mensaje a su hijo fallecido.

“El día de tu nacimiento fue el más doloroso pero también significante de nuestras vidas. Te abrazamos, besamos y despedimos de ti aunque llegaste sin vida. JAMÁS diré que no viviste. Viviste en cada latido y en cada movimiento... Aunque tu corazón dejó de latir, siempre latirá en nosotros”, añadió.

¿Quién es Jess__Fit? Referente en transformación física

Jess__Fit es una influencer española que destaca en el área de nutrición y entrenamiento para mujeres. En sus redes y programas, ofrece consejos sobre pérdida de grasa y hábitos saludables, con el objetivo de lograr resultados perdurables sin dietas extremas.