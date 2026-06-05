Querida INFLUENCER tuvo DESGARRADORA despedida de su hijo tras nacer sin vidaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El profundo dolor que vive una destacada influencer ha conmovido las redes sociales. Jessica, quien se dedica al ámbito de la nutrición y el ejercicio, compartió su felicidad al anunciar que esperaba mellizos. Sin embargo, la salud de uno de ellos era frágil y, lamentablemente, falleció antes de nacer.
El emotivo adiós de Jess__Fit a su bebé
Conocida en redes como Jess__Fit, junto con su pareja, Jonathan Bueno, decidió contarles a sus más de 80.000 seguidores este difícil momento. Jessica publicó una foto del instante en que su bebé nació sin vida y le dedicó unas sentidas palabras.
“Nuestro pequeño Enzo... Existe un vacío enorme que nunca podremos llenar, y el tuyo es uno de ellos. Nos transformaste para siempre. Nos enseñaste el verdadero significado del amor y de luchar. Desde el inicio fuiste un verdadero luchador y nosotros estuvimos contigo hasta el final, con cada latido de amor, fuerza y esperanza”, expresó.
“El día de tu nacimiento fue el más doloroso pero también significante de nuestras vidas. Te abrazamos, besamos y despedimos de ti aunque llegaste sin vida. JAMÁS diré que no viviste. Viviste en cada latido y en cada movimiento... Aunque tu corazón dejó de latir, siempre latirá en nosotros”, añadió.
¿Quién es Jess__Fit? Referente en transformación física
Jess__Fit es una influencer española que destaca en el área de nutrición y entrenamiento para mujeres. En sus redes y programas, ofrece consejos sobre pérdida de grasa y hábitos saludables, con el objetivo de lograr resultados perdurables sin dietas extremas.
Con un enfoque de bienestar equilibrado, promueve cambios físicos y hábitos sostenibles. También ha compartido aspectos de su vida personal, incluido el dolor por la pérdida de su hijo Enzo, mellizo de Roma, una experiencia que ha marcado profundamente su historia.