El IGP revela un informe sobre los movimientos telúricos en el territorio peruano. Descubre cuáles son las regiones con mayor riesgo de terremotos.

Alerta sísmica en Perú: IGP reporta más de 500 sismos a nivel nacional y señala las zonas más vulnerables | Composición Wapa

Alerta sísmica en Perú: IGP reporta más de 500 sismos a nivel nacional y señala las zonas más vulnerables | Composición Wapa

¡Mantente alerta! Perú ha estado experimentando una significativa actividad sísmica, concentrada especialmente en la parte sur, como en Junín. El Informe del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú revela que del 1 de enero al 10 de agosto, se notificaron 543 sismos en varias zonas.

Las autoridades explican que la elevada frecuencia de estos fenómenos se debe a que Perú se encuentra en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una de las áreas con mayor dinamismo tectónico del planeta.

La intensidad sísmica en Perú llega a nivel VII

Los registros del IGP indican que las magnitudes de los sismos varían entre 3,5 y 5,7, mientras que la intensidad ha alcanzado el nivel VII en la escala Mercalli Modificada, que mide el impacto en personas y estructuras; en definitiva, la energía liberada.

El monitoreo de cada temblor se realiza con una red de 75 estaciones del Centro Sismológico Nacional, ubicadas estratégicamente en todo el país y conectadas por transmisión satelital.

Ciudades con riesgo y registro de sismos relevantes

Según el IGP, julio fue el mes con más movimientos telúricos en lo que va del año 2026, totalizando 115 sismos, seguido de mayo con 83 y junio con 75.

En el último trimestre, se observó un aumento de actividad sísmica. Geográficamente, las ciudades de Arequipa, Lima e Ica son las más afectadas por la recurrencia de sismos este año.

Arequipa: 92 sismos reportados.

Lima: 66 movimientos registrados.

Ica: con 56 sismos en total.

Sismos de mayor magnitud en 2026

Entre los sismos más intensos se destacan:

Un sismo de 5,7 el 2 de agosto en Huánuco.

Otro de 5,7 el 30 de julio en Ucayali; y se sintió incluso en Lima.

Un sismo de 5,5 el 28 de julio frente a Áncash.