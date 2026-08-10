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Alerta sísmica en Perú: IGP reporta más de 500 sismos a nivel nacional y señala las zonas más vulnerables

El IGP revela un informe sobre los movimientos telúricos en el territorio peruano. Descubre cuáles son las regiones con mayor riesgo de terremotos.

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    Alerta sísmica en Perú: IGP reporta más de 500 sismos a nivel nacional y señala las zonas más vulnerables

    ¡Mantente alerta! Perú ha estado experimentando una significativa actividad sísmica, concentrada especialmente en la parte sur, como en Junín. El Informe del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú revela que del 1 de enero al 10 de agosto, se notificaron 543 sismos en varias zonas.

    Las autoridades explican que la elevada frecuencia de estos fenómenos se debe a que Perú se encuentra en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una de las áreas con mayor dinamismo tectónico del planeta.

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    La intensidad sísmica en Perú llega a nivel VII

    Los registros del IGP indican que las magnitudes de los sismos varían entre 3,5 y 5,7, mientras que la intensidad ha alcanzado el nivel VII en la escala Mercalli Modificada, que mide el impacto en personas y estructuras; en definitiva, la energía liberada.

    El monitoreo de cada temblor se realiza con una red de 75 estaciones del Centro Sismológico Nacional, ubicadas estratégicamente en todo el país y conectadas por transmisión satelital.

    Ciudades con riesgo y registro de sismos relevantes

    Según el IGP, julio fue el mes con más movimientos telúricos en lo que va del año 2026, totalizando 115 sismos, seguido de mayo con 83 y junio con 75.

    En el último trimestre, se observó un aumento de actividad sísmica. Geográficamente, las ciudades de Arequipa, Lima e Ica son las más afectadas por la recurrencia de sismos este año.

    • Arequipa: 92 sismos reportados.
    • Lima: 66 movimientos registrados.
    • Ica: con 56 sismos en total.
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    Sismos de mayor magnitud en 2026

    Entre los sismos más intensos se destacan:

    • Un sismo de 5,7 el 2 de agosto en Huánuco.
    • Otro de 5,7 el 30 de julio en Ucayali; y se sintió incluso en Lima.
    • Un sismo de 5,5 el 28 de julio frente a Áncash.

    El IGP también señala que los movimientos entre 4,5 y 5,0 se registraron en las costas de Ica, Arequipa, Lima y Junín, así como en la Amazonía. El monitoreo permanente del IGP sigue en curso para mitigar el impacto de futuros sismos y proteger a la población.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alerta sísmica en Perú: IGP reporta más de 500 sismos a nivel nacional y señala las zonas más vulnerables
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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