La ÚLTIMA PREDICCIÓN que advierte un TERREMOTO en Perú reveló CUÁNDO OCURRIRÍA y QUÉ ZONA sería AFECTADA: "Esperemos que no pase..."

Los recientes terremotos en Venezuela generan preocupación en Perú y reavivan el debate sobre la preparación ante sismos. La predicción del vidente Uriel añade un nuevo enfoque al tema.

Vidente Uriel sorprendió con predicción sobre un posible sismo en Perú | Composición Wapa - Captura de pantalla TikTok

Vidente Uriel sorprendió con predicción sobre un posible sismo en Perú | Composición Wapa - Captura de pantalla TikTok

Los recientes terremotos registrados en Venezuela han despertado preocupación en distintos países de la región, incluido Perú, donde el debate sobre la preparación ante un eventual sismo de gran magnitud volvió a tomar fuerza. En medio de este escenario, una reciente predicción del vidente Uriel ha generado comentarios en redes sociales, luego de que compartiera lo que, según sus cartas, podría ocurrir en territorio peruano durante los próximos meses.

El tarotista fue invitado a un programa radial, donde respondió preguntas relacionadas con la actividad sísmica en el país. Durante su intervención, señaló que percibe la posibilidad de un movimiento telúrico, aunque descartó que alcance niveles extremos de destrucción.

Vidente Uriel sorprendió con predicción sobre un posible sismo en Perú

Durante una entrevista en Radio Onda Cero, el popular vidente fue consultado acerca de la posibilidad de que Perú afronte un terremoto en el corto plazo. Tras realizar su lectura, explicó que las cartas muestran cambios vinculados a movimientos de la tierra, aunque aseguró que el país cuenta con una energía favorable.

“Bueno, estamos muy protegidos, tenemos una energía muy bonita, pero sí va haber un movimiento. La carta de los cambios me representa y esto va a pasar en cuatro semanas - 4 meses. La magnitud yo siento que podría darse en promedio de 5 a 6, pero no llega a un extremo tan fuerte, siento yo”, manifestó.

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron diversas reacciones entre quienes siguen este tipo de predicciones y quienes consideran importante mantenerse atentos ante cualquier eventualidad relacionada con fenómenos naturales.

¿Qué zonas del Perú mencionó el tarotista?

Al profundizar en su lectura, Uriel señaló dos regiones específicas que llamaron su atención durante la interpretación de las cartas. Según indicó, estas zonas aparecieron con mayor fuerza en su visión.

“Gracias a Dios y esperemos que no pase y me marca mucho el tema de Arequipa, marca mucho sobre todo Tumbes, esa energía muy fuerte. Sí se va a generar, pero a un grado no tan extremo y ya estamos protegidos. Mucha luz y a tener precauciones con todo esto”, comentó.

El vidente insistió en que su mensaje no busca generar alarma, sino invitar a la población a mantenerse preparada frente a cualquier eventualidad, al recordar que Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica.

Expertos recomiendan estar preparados ante cualquier emergencia

Más allá de las predicciones, especialistas en gestión del riesgo de desastres recuerdan constantemente la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, una mochila de supervivencia y conocer las rutas de evacuación de viviendas, centros de trabajo y espacios públicos.

Las autoridades también recomiendan participar en simulacros, identificar zonas seguras dentro del hogar y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales ante cualquier evento sísmico.