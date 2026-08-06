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Horóscopo de HOY viernes 07 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: fin de semana y estas son las predicciones

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este viernes 07 de agosto del 2026.

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    Horóscopo de HOY viernes 07 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: fin de semana y estas son las predicciones

    Este viernes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 7 de agosto del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

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    PUEDES VER: Horóscopo de HOY martes 04 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: ¿Quieres saber qué te depara la suerte y tu destino?

    Horóscopo Aries este viernes (marzo 21-abril 20)

    Esa labor que pensaste difícil de manejar la desarrollarás casi sin problemas. Tus esfuerzos darán un fruto mejor de lo esperado. En el amor, la comunicación con esa persona empieza a mejorar.

    Horóscopo Tauro este viernes (abril 21-mayo 21)

    Una persona que sabe de tu falta de conocimiento respecto a un tema intentará venderte información falsa y alertarte de peligros que no existen. Sé cauto y asesórate antes de tomar decisiones.

    Horóscopo Géminis este viernes (mayo 22-junio 21)

    Te será fácil adaptarte a esa nueva labor que te han encargado. El dominar nuevas materias te permitirá crecer en lo profesional. En el amor, tus palabras serán encantadoras. Aprovéchalo.

    Horóscopo Cáncer este viernes (junio 22-julio 22)

    Tendrás la información que necesitas para avanzar en tus planes. Competirás con otras personas para puestos de mayor alcance y ganarás. Tu vida profesional tendrá un giro muy positivo.

    Horóscopo Leo este viernes (julio 23-agosto 23)

    Tomarás el control de una actividad que te retará profesionalmente. Necesitarás de otras personas para alcanzar las metas propuestas y convocarás a los profesionales adecuados. Hoy resaltarás.

    Horóscopo Virgo este viernes (agosto 24-septiembre 23)

    Aunque cuentes con el tiempo y los capitales necesarios para ese negocio o estudio que desees realizar, surgirán motivos ajenos a ti que complicarían tus planes. Sé paciente, será momentáneo.

    Horóscopo Libra este viernes (septiembre 24-octubre 23)

    Te acordarás de esa oferta que hace mucho tiempo te hicieron. Ahora cuentas con el tiempo y la disposición para comprometerte y buscarás a los contactos necesarios. Todo se retomará.

    Horóscopo Escorpio este viernes (octubre 24-noviembre 22)

    Los retrasos económicos y los compromisos que tienes que atender no te permiten estar tranquilo. Necesitas recuperar la calma para que puedas contemplar con claridad las soluciones.

    Horóscopo Sagitario este viernes (noviembre 23-diciembre 21)

    No impongas tu razón ni pierdas la paciencia con tu entorno si lo que pretendes es resolver esa crisis que se ha presentado. En el amor, aclara tus dudas y no supongas sin tener pruebas.

    Horóscopo Capricornio este viernes (diciembre 22-enero 20)

    Hallarás el motivo por el cual las cosas se han estado retrasando. Ahora invertirás tiempo y dedicación en resolver los detalles necesarios para que todo pueda avanzar. Sigue esforzándote.

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    PUEDES VER: Cómo leer e interpretar las imágenes del ritual de la limpia del huevo

    Horóscopo Acuario este viernes (enero 21-febrero 19)

    Una amistad que te aprecia mucho te ayudará a aclarar tus dudas y a diseñar un plan de acción que te ayude a resolver el problema que afrontas. Hoy superas los obstáculos y tendrás éxito.

    Horóscopo Piscis este viernes (febrero 20-marzo 20)

    A pesar de la recarga laboral que tienes, te darás un espacio para apoyar a un familiar que afronta una situación complicada. Te hará bien saber que gracias a tu apoyo podrá superar el inconveniente.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

    Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este viernes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidentalchino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY viernes 07 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: fin de semana y estas son las predicciones
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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