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Claudia Salazar 'echa' a exdirector de La Bella Luz y difunde contundentes PRUEBAS en su contra: "Vas a estar conmigo"

La cantante de Papillón presentó capturas de pantalla que evidencian cómo César Sánchez la acosaba para encontrarse a solas, a pesar de sus intentos por evitarlo.

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    Claudia Salazar 'echa' a exdirector de La Bella Luz y difunde contundentes PRUEBAS en su contra: "Vas a estar conmigo"
    Claudia Salazar difunde chats de César Sánchez | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Claudia Salazar 'echa' a exdirector de La Bella Luz y difunde contundentes PRUEBAS en su contra: "Vas a estar conmigo"

    ¡Surgen nuevas evidencias en su contra! Claudia Salazar, antigua cantante de La Bella Luz, decidió hablar y presentar capturas de pantalla que demuestran el acoso e insistencia por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta. Los mensajes muestran al músico presionando a la cantante para que se encontrara a solas con él, desatendiendo sus negativas, y reaccionando de manera inaceptable ante su rechazo.

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    Salen a la luz pruebas del acoso sufrido por Claudia Salazar a manos de César Sánchez

    Las conversaciones reveladas muestran cómo el músico de 50 años insistía en que la joven artista se reuniera con él fuera de las horas laborales, durante sus viajes por provincia. Al rechazar las invitaciones, prefiriendo estar en el hotel o acompañarse de su colega Naldy Saldaña, Sánchez incrementaba su presión.

    En las capturas de pantalla de WhatsApp se aprecia el persistente intento de César Sánchez de acercarse a Claudia Salazar: "¿Vienes?, te espero. Vas a estar conmigo, no pasa nada", escribe él, mientras ella insistía en no reunirse de forma privada y pedía incluir a otra compañera.

    En otro intercambio compartido con 'América hoy', se lee: "Tú ven, la otra (Naldy) no me gusta, ya sabes. Si Naldy ha salido sola y normal, toma una moto a la plaza y punto. Vas a estar conmigo, no pasa nada".

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    Claudia Salazar declara que César Sánchez la penalizó artísticamente por no acceder a sus invitaciones

    Después de negarse repetidamente a las invitaciones para salidas nocturnas o karaokes, César Sánchez Chavesta respondía de forma agresiva e inmadura: "¿Qué quieres? Me rechazaste, ya no eres mi amiga. No hables, no mires, no sonrías, nada", increpó a Claudia Salazar tras rechazar su propuesta de encuentro.

    Chats entre Claudia Salazar y César Sánchez.
    Chats entre Claudia Salazar y César Sánchez.
    SOBRE EL AUTOR:
    Claudia Salazar 'echa' a exdirector de La Bella Luz y difunde contundentes PRUEBAS en su contra: "Vas a estar conmigo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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