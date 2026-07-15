¡ATENCIÓN AFILIADOS! SIS otorga importante BENEFICIO económico por este motivo: consulta con tu DNI si te corresponde

El Seguro Integral de Salud ( SIS ) mantiene vigente un apoyo dirigido a sus afiliados y familiares. Conoce quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo verificar con tu DNI si te corresponde.

Afiliados al SIS pueden acceder a este beneficio económico: conoce quiénes califican | Composición: Wapa / Andina

Afiliados al SIS pueden acceder a este beneficio económico: conoce quiénes califican | Composición: Wapa / Andina

La pérdida de un familiar suele traer consigo no solo un fuerte impacto emocional, sino también gastos inesperados relacionados con los servicios funerarios. Ante esta situación, el Seguro Integral de Salud (SIS), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), mantiene vigente un beneficio económico dirigido a los familiares de sus asegurados fallecidos. ¿De qué se trata y quiénes pueden acceder a este beneficio?

¿Quiénes pueden acceder al beneficio económico que entrega el SIS?

Se trata de la Prestación Económica de Sepelio (PES), un apoyo destinado a contribuir con los costos que genera el sepelio de una persona afiliada al SIS. Para acceder a este apoyo, es necesario cumplir determinadas condiciones y presentar la documentación requerida por la entidad.

La Prestación Económica de Sepelio (PES) está dirigida a los familiares o personas que hayan asumido los gastos funerarios de un asegurado del SIS que haya fallecido.

De acuerdo con la entidad, este apoyo económico busca aliviar parte de los costos relacionados con el servicio funerario. Sin embargo, para que proceda, el asegurado fallecido debe haber contado con una afiliación activa al SIS y haber cumplido con las disposiciones vigentes al momento de su deceso.

La solicitud puede presentarse en cualquiera de los siguientes establecimientos:

El centro de salud donde ocurrió el fallecimiento del asegurado.

El establecimiento de salud más cercano al solicitante.

El centro o puesto de salud donde el afiliado estaba registrado.

Asimismo, el SIS recordó que este trámite es completamente gratuito y que las personas pueden realizarlo a través de los canales habilitados por la institución.

Afiliados al SIS pueden acceder a este beneficio económico: conoce quiénes califican

Requisitos para solicitar la Prestación Económica de Sepelio del SIS

Las personas interesadas en acceder a este beneficio deberán presentar los siguientes documentos:

Ser mayor de edad y contar con DNI o carné de extranjería vigente.

Presentar el acta de defunción del asegurado fallecido.

Entregar el comprobante de pago de los gastos funerarios, el cual debe incluir:

Nombres y apellidos de quien solicita la Prestación Económica de Sepelio.

Nombres y apellidos del asegurado fallecido.

Detalle del concepto correspondiente a servicios funerarios o gastos de sepelio.

Monto cancelado expresado en soles.

Documentos legibles, sin tachaduras, borrones ni enmendaduras.

Registrar un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones correspondientes.

En las zonas rurales, también se acepta un recibo que consigne el número de DNI del proveedor del servicio funerario.

El SIS informó que los solicitantes pueden consultar el avance de su trámite ingresando su número de DNI en la plataforma habilitada para la Prestación Económica de Sepelio. Además, quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse gratuitamente al 113, opción cuatro, o acudir a la plataforma virtual de la institución.

Una vez aprobada la solicitud, el apoyo económico estará disponible en un plazo aproximado de 90 días. Posteriormente, el monto podrá cobrarse durante los siguientes 12 meses.