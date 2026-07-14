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Senasa declara emergencia por gripe aviar: Minsa responde la pregunta que todos se hacen ¿es seguro comer pollo y huevos?

Las medidas de desinfección y sacrificio de aves por parte de las autoridades han creado incertidumbre entre las personas sobre el consumo seguro de pollo y huevos.

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    Senasa declara emergencia por gripe aviar: Minsa responde la pregunta que todos se hacen ¿es seguro comer pollo y huevos?
    ¿Es seguro comer pollo y huevos tras alerta sanitaria de Senasa? Minsa responde. | Composición Wapa
    Senasa declara emergencia por gripe aviar: Minsa responde la pregunta que todos se hacen ¿es seguro comer pollo y huevos?

    Con la declaración de emergencia sanitaria a causa de la influenza aviar H5N1 por 90 días en todo el país, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha intensificado la vigilancia en Perú tras detectar casos en una granja de la región Lima, específicamente en Cañete y Carabayllo.

    Frente a este desafío, se implementaron medidas inmediatas de desinfección y sacrificio sanitario de las aves afectadas para prevenir la propagación de la enfermedad. Esta situación ha suscitado inquietudes entre los compradores sobre los posibles riesgos de adquirir pollo o huevos.

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    Minsa despeja dudas sobre el consumo de pollo y huevos ante la influenza aviar H5N1

    En respuesta a la alerta, el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que no hay riesgo de contagio de influenza aviar a través del consumo de carne de pollo y huevos bien cocidos.

    Además, el director de Sanidad Animal de Senasa, Mario Bonifaz, afirmó el 14 de julio que las aves afectadas no ingresarán al mercado peruano. En Epicentro TV explicó: “Estas aves son eliminadas bajo protocolos estrictos.” Enfatizó que, tras detectar el virus, retiran las aves infectadas para evitar cualquier brote y su posterior propagación.

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    Definición y transmisión de la gripe aviar

    La influenza aviar es una infección viral que, por lo general, afecta a las aves, tanto domésticas como silvestres. Según el Minsa, se transmite a través del contacto directo con aves infectadas, secreciones respiratorias, heces o superficies contaminadas.

    En Perú, la influenza aviar de baja patogenicidad ha estado presente durante años, pero la variante H5N1, más contagiosa y mortal para las aves, ha obligado a Senasa a declarar la alerta debido a su potencial para causar alta mortalidad en poblaciones de pollos, patos y gallinas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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