¡ALERTA SANITARIA! Indecopi exige retirar y destruir lote de famosa LIMPIADORA FACIAL del MERCADO PERUANO tras detectar bacteria

Indecopi ordenó el retiro del lote 38481 de la leche limpiadora facial Premier tras detectar la bacteria Pseudomonas aeruginosa en controles sanitarios. Se recomienda verificar el número de lote.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una nueva alerta dirigida a los consumidores tras informar sobre el retiro de varios productos que podrían representar riesgos para la salud. La medida fue comunicada mediante el Sistema de Alertas de Consumo, luego de que las autoridades detectaran problemas de calidad en un cosmético, un medicamento y un dispositivo médico comercializados en el país.

Entre los casos reportados destaca el de una conocida leche limpiadora facial, cuyo lote fue retirado del mercado tras detectarse la presencia de una bacteria durante los controles sanitarios realizados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Ordenan retirar lote de leche limpiadora facial tras detectar bacteria en controles sanitarios

Según informó Indecopi, la Digemid dispuso el retiro inmediato de todas las unidades correspondientes al lote 38481 de la leche limpiadora facial Milk Cleanser de la marca Premier. La decisión fue adoptada luego de que se identificara la bacteria Pseudomonas aeruginosa durante los análisis de control de calidad.

Indecopi ordena retiro de leche limpiadora facial

El producto es utilizado para la limpieza del rostro y la remoción de maquillaje e impurezas, por lo que su aplicación es directa sobre la piel. Debido al riesgo potencial para los usuarios, las autoridades también ordenaron la destrucción total de las unidades pertenecientes al lote observado.

Ante esta situación, las entidades competentes exhortaron a los consumidores a revisar cuidadosamente el número de lote antes de utilizar el producto y suspender su uso en caso de coincidir con el señalado en la alerta sanitaria.

Digemid ordena el retiro de famosa leche limpiadora facial

Digemid también retira medicamento y dispositivo médico por fallas detectadas

La alerta difundida por Indecopi no solo involucra al producto cosmético. La Digemid también dispuso el retiro del lote 2405058 del medicamento KETINOR 1080 mg (citrato de potasio), empleado en tratamientos para prevenir la formación de cálculos renales, entre otras indicaciones médicas.

Digemid ordena retiro de este medicamento

De acuerdo con la evaluación realizada por la autoridad sanitaria, dicho lote no superó las pruebas de disolución establecidas en los controles respectivos. Esta situación podría impedir que la tableta se disuelva correctamente en el organismo, comprometiendo su efectividad y los resultados esperados en los pacientes.

Asimismo, se ordenó retirar del mercado el lote 24E04 del catéter con balón de drenaje uretral permanente (Foley Balloon Catheter 2 Way 16 FR) de la marca Megacare. Durante las inspecciones se detectaron deficiencias en sus características físicas, lo que podría generar riesgos durante su utilización en procedimientos médicos.

Digemid ordena retiro del producto

Frente a estos casos, Indecopi recomendó a los consumidores verificar los números de lote de los productos involucrados y abstenerse de utilizarlos si corresponden a los lotes observados. Además, recordó que cualquier incidente relacionado con productos potencialmente peligrosos puede ser reportado a través del Sistema de Alertas de Consumo.