Indecopi recordó a los ciudadanos que pueden reportar productos inseguros a través del Sistema de Alertas de Consumo, disponible para consultas al 913 529 537.

Indecopi ordena sacar del mercado más de 43 mil latas de leche condensada tras alerta sanitaria | Composición: Wapa Captura de pantalla

Indecopi ordena sacar del mercado más de 43 mil latas de leche condensada tras alerta sanitaria | Composición: Wapa Captura de pantalla

La compañía Lactalis Perú S.A.C. notificó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que inició el retiro preventivo de 43.944 latas de leche condensada semidescremada de una famosa marca. La decisión busca evitar que estos productos continúen en circulación mientras se evalúa la falla detectada.

¿Cuál es la leche condensada que ordenaron retirar del mercado peruano?

El producto en mención se trataría de la leche condensada de la marca Parmalat en su presentación de 395 gramos, correspondientes al lote 892-8. Según detalló la empresa, algunas unidades no cumplen con los parámetros de calidad previstos.

Leche condensada

Durante los controles se identificó que parte del lote presenta un proceso de solidificación, lo que provoca que la leche condensada deje de tener su textura cremosa característica y adopte una consistencia más dura.

Esta anomalía podría dificultar su consumo y, en determinadas condiciones, representar un posible riesgo para la salud de los consumidores, motivo por el cual se optó por retirar las latas del mercado de manera preventiva.

Desde el Indecopi también recordaron que los ciudadanos cuentan con el Sistema de Alertas de Consumo, un canal habilitado para reportar productos que podrían comprometer la seguridad o el bienestar de los usuarios. Además, pueden hacer sus consultas al número telefónico 913 529 537 o mediante este enlace.