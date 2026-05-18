Desde el hospital, Cachay dio a conocer al hombre que lo lanzó por las escaleras durante un espectáculo. ¿Cómo reaccionó la familia del agresor?

Revelan identidad de hombre lanzó al cómico Cachay de las escaleras y su familia tuvo INDIGNANTE reacción tras ser detenido | Composición El Popular | Instagram

Revelan identidad de hombre lanzó al cómico Cachay de las escaleras y su familia tuvo INDIGNANTE reacción tras ser detenido | Composición El Popular | Instagram

Durante un show en vivo en Los Algarrobos, Lambayeque, el cómico Cachay sufrió un percance al ser empujado por las escaleras mientras imitaba a Juan Gabriel. La caída provocada por un espectador, aparentemente descontento con su actuación, dejó a Cachay con el brazo fracturado y múltiples lesiones. Tras el incidente, apareció la identidad del agresor que está bajo custodia policial. ¿Quién es él y cuál fue la respuesta de su familia?

Identifican al hombre que empujó a Cachay y sorprende la reacción de su familia

El caso de Cachay se volvió viral tras la difusión de un video en el que se ve cómo el cómico es lanzado por un individuo mientras realizaba su presentación en Lambayeque, causando que fuera hospitalizado de urgencia debido a una grave lesión en su brazo.

En conversación con 'Arriba Mi Gente', Cachay explicó que no hizo nada para incomodar al hombre durante su imitación. Al notar su desagrado, se alejó, pero fue entonces cuando el individuo lo empujó sorpresivamente de espaldas.

“Estoy en el hospital, me han realizado placas de la mano, aparecen lesiones, fracturas (…) Estaba caracterizando un personaje que juega con el público. Al notar que no le gustaba, intenté evitarlo, me giré y entonces él aprovechó para empujarme”, relató.

Cachay luego dio a conocer que el hombre identificado como Julio M. Maraví sigue detenido y reveló su identidad en televisión. Sin embargo, aún no ha contribuido con los gastos médicos ni con las medicinas necesarias para su tratamiento.

A pesar de la amplia difusión del caso, la familia del agresor ha mostrado indiferencia ante el estado de salud del cómico, sin asumir responsabilidad alguna en términos económicos.