Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ¿No más CTS? Congreso da el visto bueno a propuesta para un "seguro de desempleo"

Identifican al hombre que empujó a Cachay por las escaleras; la reacción de su familia genera polémica

Desde el hospital, Cachay dio a conocer al hombre que lo lanzó por las escaleras durante un espectáculo. ¿Cómo reaccionó la familia del agresor?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Identifican al hombre que empujó a Cachay por las escaleras; la reacción de su familia genera polémica
    Revelan identidad de hombre lanzó al cómico Cachay de las escaleras y su familia tuvo INDIGNANTE reacción tras ser detenido | Composición El Popular | Instagram
    Identifican al hombre que empujó a Cachay por las escaleras; la reacción de su familia genera polémica

    Durante un show en vivo en Los Algarrobos, Lambayeque, el cómico Cachay sufrió un percance al ser empujado por las escaleras mientras imitaba a Juan Gabriel. La caída provocada por un espectador, aparentemente descontento con su actuación, dejó a Cachay con el brazo fracturado y múltiples lesiones. Tras el incidente, apareció la identidad del agresor que está bajo custodia policial. ¿Quién es él y cuál fue la respuesta de su familia?

    wapa.pe

    LEE MÁS: Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedad

    Identifican al hombre que empujó a Cachay y sorprende la reacción de su familia

    El caso de Cachay se volvió viral tras la difusión de un video en el que se ve cómo el cómico es lanzado por un individuo mientras realizaba su presentación en Lambayeque, causando que fuera hospitalizado de urgencia debido a una grave lesión en su brazo.

    En conversación con 'Arriba Mi Gente', Cachay explicó que no hizo nada para incomodar al hombre durante su imitación. Al notar su desagrado, se alejó, pero fue entonces cuando el individuo lo empujó sorpresivamente de espaldas.

    “Estoy en el hospital, me han realizado placas de la mano, aparecen lesiones, fracturas (…) Estaba caracterizando un personaje que juega con el público. Al notar que no le gustaba, intenté evitarlo, me giré y entonces él aprovechó para empujarme”, relató.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Laura Huarcayo vive un momento embarazoso tras rechazo en vivo de actriz mexicana

    Cachay luego dio a conocer que el hombre identificado como Julio M. Maraví sigue detenido y reveló su identidad en televisión. Sin embargo, aún no ha contribuido con los gastos médicos ni con las medicinas necesarias para su tratamiento.

    A pesar de la amplia difusión del caso, la familia del agresor ha mostrado indiferencia ante el estado de salud del cómico, sin asumir responsabilidad alguna en términos económicos.

    “El individuo está detenido, pero de la familia no sé nada, estoy cubriendo mis gastos”, comentó. Actualmente, ha gastado S/130, ya que no cuenta con seguro privado y su atención es en un hospital. Cachay se mostró preocupado por haber podido impactar su cabeza o columna, algo que evitó usando su mano para amortiguar la caída.

    SOBRE EL AUTOR:
    Identifican al hombre que empujó a Cachay por las escaleras; la reacción de su familia genera polémica
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Identifican al hombre que empujó a Cachay por las escaleras; la reacción de su familia genera polémica

    Katy Jara revela que su madre la echó de casa tras convertirse al cristianismo:"Te has convertido en mi peor pesadilla"

    Federico Salazar sorprende con salida junto a Sol Carreño tras romper con Katia Condos, pero le advierte: "Van a creer que eres la tercera"

    Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedad

    Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"

    Lo más vistos en Farándula

    Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"

    Brando Gallesi, exactor de América Televisión, revela que se quedó sin ahorros y pide ayuda económica: "No estoy pidiendo mucho"

    Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer conmociona al narrar violento ataque en República Dominicana: "Casi nos matan"

    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Jefferson Farfán genera polémica por comentario sobre la bebé de Darinka Ramírez

    Conmoción en la música: Famoso cantante es encontrado fallecido en su hogar tras ser reportado como desaparecido

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza