Katy Jara cuenta las duras palabras que recibió de parte de su madre por su cambio de vida:“Eres mi peor pesadilla”

¿Su familia la rechazó? Katy Jara reveló que el mayor miedo al dejar la cumbia por la religión fue el enfrentamiento con su madre, quien tenía prejuicios contra los evangélicos. "¡Mejor ándate!", dijo.

El 23 de diciembre de 2021 es una fecha que Katy Jara mantiene presente, ya que marcó el día en que dejó atrás la cumbia, los escenarios y 'Domingos de fiesta', el programa que tanto disfrutaba. Sin embargo, el cambio no fue sencillo. Además de reembolsar el dinero adelantado por conciertos, la parte más complicada fue compartir la decisión con su familia.

En una entrevista reciente en el pódcast 'Restaura2', Katy Jara explicó que era consciente de que su conversión al cristianismo no sería bien recibida en su hogar, principalmente porque su familia es católica. Cuando los evangélicos visitaban su casa, solían dejar en claro que eran católicos.

"No tenía miedo a enfrentar al público, sino a mi familia. No temía a la prensa, temía la reacción de mi mamá, mi papá, y mi familia", recordó la actual cantante de música cristiana.

¿Cómo reaccionó la madre de Katy Jara?

Katy Jara contó que le resultó difícil enfrentarse a su madre con la verdad sobre su conversión al cristianismo. No obstante, con la insistencia de su hija Lucía, de 10 años, decidió revelar que había iniciado una nueva etapa en su vida, centrada en Cristo, alejándose de la cumbia para dedicarse a cantar alabanzas.