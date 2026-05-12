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Álvaro Stoll fue detenido tras ser denunciado de AGRESIÓN a la mamá de su hijo en pleno Día de la madre

Álvaro Stoll, antiguo participante de 'Bienvenida la tarde', comenzó el Día de la Madre detenido, acusado de violencia contra la madre de su bebé recién nacido.

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    Álvaro Stoll fue detenido tras ser denunciado de AGRESIÓN a la mamá de su hijo en pleno Día de la madre
    Álvaro Stoll fue detenido tras ser denunciado de agresión
    Álvaro Stoll fue detenido tras ser denunciado de AGRESIÓN a la mamá de su hijo en pleno Día de la madre

    ¡Totalmente impactante! El exmodelo y antiguo miembro de 'Bienvenida la tarde', Álvaro Stoll, está bajo el escrutinio público tras ser arrestado y pasar la madrugada del Día de la Madre en detención.

    En esta ocasión, el miembro de Hermanos Yaipén fue llevado a la estación de policía mientras llevaba esposas, después de que María Fernanda Benites Aguirre, quien es la madre de su recién nacido, lo denunció por una supuesta y seria agresión tanto física como emocional.

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    Álvaro Stoll enfrenta cargos por presunta violencia contra la madre de su hijo

    De acuerdo con el informe policial registrado el 9 de mayo, el altercado comenzó cuando María Fernanda Benites Aguirre encontró mensajes en el teléfono del cantante. La denunciante afirmó que él llegó a casa aparentemente bajo el efecto del alcohol y respondió de manera agresiva al ser confrontado sobre esos mensajes. La denuncia menciona que él la insultó con palabras ofensivas como “per#$%, zor#$%”, y la situación escaló a violencia física.

    El episodio más perturbador, según la denuncia, describe que durante un forcejeo, Álvaro Stoll presuntamente le tiró del cabello con tanta fuerza que arrancó un mechón. Además, ella indicó que el músico, con intención de intimidarla, le pidió que grabara lo que estaba ocurriendo mientras continuaba el ataque, muy cerca de su bebé recién nacido.

    Una vez que fue detenido por la Policía Nacional, el cantante fue dirigido a la estación para los procedimientos legales: “No estoy evadiendo nada, estoy esposado ahora porque es parte del proceso... hubo un tipo de agresión pero no de mi parte,” afirmó en declaraciones a 'Amor y Fuego'.

    La madre del hijo de Álvaro Stoll reacciona tras su arresto

    “Es su versión contra lo que dice el médico legista, él me echó de la casa pero quería quedarse con mi hijo”, relató María Fernanda Benites Aguirre durante una llamada al programa 'Amor y Fuego'.

    SOBRE EL AUTOR:
    Álvaro Stoll fue detenido tras ser denunciado de AGRESIÓN a la mamá de su hijo en pleno Día de la madre
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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