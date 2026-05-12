¿Lima se quedará sin invierno? Senamhi y Abraham Levy revelan qué pasará por el Niño Costero

Abraham Levy y Senamhi coinciden en que el Niño Costero provocará temperaturas superiores a las habituales en Lima y gran parte del litoral peruano durante el otoño e invierno de 2026.

Lima y gran parte del litoral peruano no experimentarán el tradicional invierno frío característico de esta temporada. El Fenómeno del Niño Costero modifica las condiciones climáticas habituales y, de acuerdo con las proyecciones del Senamhi y del meteorólogo Abraham Levy, las temperaturas continuarán por encima de sus niveles históricos durante el otoño e invierno de 2026.

Por su parte, el ENFEN mantiene vigente la “Alerta de El Niño Costero” y estima que este fenómeno podría extenderse hasta enero de 2027.

¿Por qué el Niño Costero eleva las temperaturas en Lima?

El fenómeno responde al ingreso de aguas cálidas frente al litoral peruano, lo que incrementa la temperatura superficial del mar. En sectores ubicados al norte de Lima, los valores ya se encuentran entre cinco y seis grados centígrados por encima de lo habitual. Este calor acumulado en el océano se traslada al ambiente mediante la brisa marina, elevando tanto las temperaturas diurnas como nocturnas y evitando el descenso térmico típico de esta época.

Abraham Levy explicó a Canal N que este comportamiento climático retrasa el enfriamiento característico del mes de mayo. En el Callao, por ejemplo, las temperaturas ya registran niveles hasta cinco grados superiores al promedio histórico, mientras que en algunos distritos limeños los termómetros podrían alcanzar los 30 °C durante las horas de mayor radiación solar.

Además, el especialista señaló que la disipación del calor almacenado en el mar ocurre de manera lenta, por lo que las anomalías térmicas persistirán durante varias semanas. Aunque se prevén algunos días con nubosidad y vientos que podrían disminuir momentáneamente la sensación térmica, la tendencia general seguirá siendo cálida a lo largo del trimestre.

¿Qué prevé Senamhi para los próximos meses?

El pronóstico estacional del Senamhi para el periodo mayo-junio-julio de 2026 respalda el panorama planteado por Levy. Según la entidad, en la costa peruana se esperan temperaturas máximas y mínimas entre normales y superiores a lo habitual, con una mayor presencia de condiciones cálidas en la costa norte.