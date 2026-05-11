Fallece ingeniero de 40 años tras operación bariátrica con el llamado ‘bariatra de las estrellas’

Familiares manifiestan la carencia de equipo médico esencial en la clínica , influyendo en el resultado fatal.

Tras permanecer ocho días luchando por su vida, Christian Maldonado se mantuvo en condición delicada mientras era sometido a múltiples operaciones quirúrgicas.

Tras permanecer ocho días luchando por su vida, Christian Maldonado se mantuvo en condición delicada mientras era sometido a múltiples operaciones quirúrgicas.

Christian Maldonado, un ingeniero de Perú con 40 años, falleció luego de una cirugía realizada por Hoshe Joo, conocido como el ‘bariatra de las estrellas’. Acudió a Novo Clinic en San Isidro para mejorar su salud previo a su boda.

Lo que había comenzado como una intervención estándar de aproximadamente una hora se convirtió en una larga espera para su familia. Les informaron que el paciente regresaría al quirófano por posible sangrado, pero su estado rápidamente empeoró.

Durante ocho días, Maldonado estuvo en estado crítico y requirió intervenciones adicionales en un intento por estabilizarlo. Fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde finalmente falleció.

Denuncian falta de equipos de emergencia en la clínica

Familiares del ingeniero, que registraron videos difundidos en un reportaje de 'Arriba mi Gente', revelaron que Novo Clinic carecía de equipos básicos para emergencias severas. Las imágenes muestran cómo personal de salud ingresaba apresuradamente elementos esenciales como oxígeno y equipos de estabilización desde la calle.

Según los deudos, esta falta de respuesta inmediata y la carencia de insumos necesarios empeoraron la salud de Maldonado, quien agonizó durante ocho días antes de fallecer.

“Todo lo traían de afuera. Mi hermana y yo veíamos cómo ingresaban balones de oxígeno”, expresó Franchesca Figueroa, futura esposa de Christian.

Declaraciones del cirujano tras el fallecimiento

Posterior a los hechos, Hoshe Joo emitió un comunicado en redes sociales, extendiendo sus condolencias y afirmando que actuó conforme a los protocolos. También expresó su disposición para colaborar con las investigaciones pertinentes.