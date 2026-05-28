El Registro Civil introduce una normativa que altera cómo se inscriben los recién nacidos . Descubre más en el artículo.

Un cambio importante se avecina. El Registro Civil ha comunicado una significativa medida respecto a la inscripción de bebés recién nacidos, especialmente cuando los padres del niño no están legalmente casados. La normativa oficializada por el Gobierno estipula que, al momento de registrarse, el niño recibirá automáticamente el apellido de la madre.

Esta regulación surge como parte de una serie de modificaciones en el sector salud y gubernamental, que buscan estandarizar la manera en que los certificados de nacimiento deben ser completados en casos donde no hay vínculo matrimonial legal entre los progenitores. ¿A partir de cuándo se implementa esta ley? Los detalles están en la nota que sigue.

¿Y los apellidos de padres sin matrimonio? Esto establece la nueva directiva gubernamental

El Gobierno ha dictaminado que este ajuste se aplique en todas las instituciones hospitalarias y oficinas del registro civil a nivel nacional como parte de su política normativa.

Sin embargo, existe la opción de que el niño reciba el apellido paterno, siempre que los padres firmen el formulario de reconocimiento de paternidad, ya incorporado en el sistema de salud. Si la pareja decide no formalizar el documento, enfrentará las siguientes consecuencias:

El niño será registrado con el apellido de la madre.

El nombre del padre no aparecerá en el certificado de nacimiento.

La paternidad legal no se establecerá automáticamente.

¿Qué documento deben firmar los padres?

Según la legislación vigente en Texas, Estados Unidos, los padres que no estén casados y tengan un hijo deben firmar el documento Acknowledgment of Paternity (AOP), gestionado por el Texas Vital Statistics, parte del sistema de salud estatal. Al completar el formulario, se obtienen los siguientes beneficios:

El padre se incluye legalmente en el certificado.

Puede elegirse el apellido del padre, de la madre o una combinación.

Se reconocen derechos y obligaciones legales, como manutención y custodia.