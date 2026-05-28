Natalia Salas comparte alentadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Vamos avanzando"

Natalia Salas reveló que su tratamiento contra el cáncer está respondiendo favorablemente y emocionó a sus seguidores con los resultados de sus exámenes.

Natalia Salas compartió una noticia que emocionó a sus seguidores. La actriz peruana publicó este 27 de mayo los resultados de sus últimos exámenes médicos y confirmó que su tratamiento contra el cáncer está dando la respuesta que ella y sus médicos esperaban.

Conmovida hasta las lágrimas, la también cantante utilizó sus redes sociales para contar que los controles recientes mostraron una evolución favorable. El mensaje fue breve, pero suficiente para generar una ola de apoyo entre sus fans, amigos y colegas del espectáculo.

“Salieron los resultados de mis exámenes: y son los que esperábamos. Vamos avanzando. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz”, escribió.

La noticia llega después de meses especialmente exigentes para Natalia, quien a fines del 2025 reveló que el cáncer de mama que enfrentó en 2022 había regresado como una metástasis localizada en una vértebra. Desde entonces, la actriz ha mantenido una actitud firme, transparente y esperanzadora frente a su proceso médico.

Natalia Salas revela que su tratamiento está respondiendo.

Una recaída detectada a tiempo y un tratamiento integral

El resultado favorable que Natalia Salas comunicó no llega aislado. Forma parte de un tratamiento complejo que inició después de que sus chequeos de control detectaran una nueva lesión en la columna vertebral.

En octubre del 2025, la actriz contó públicamente que sus exámenes de rutina no habían salido como esperaba. “Mis imágenes no salieron limpias”, dijo en aquel momento, al explicar que los médicos hallaron una partícula cancerígena en una de sus vértebras.

La detección temprana permitió iniciar rápidamente un plan médico integral. Natalia se sometió a radiocirugía en la zona afectada, comenzó medicación antihormonal con pastillas diarias y ampollas periódicas, y tuvo que pausar parte de sus proyectos profesionales para priorizar su recuperación.

Entre las decisiones más difíciles, sus médicos también recomendaron la extirpación de ovarios y trompas, debido a que su tipo de cáncer responde a estímulos hormonales. Aunque esos órganos ya estaban inactivos por tratamientos anteriores, representaban un posible riesgo de reactivación.

Frente a ese escenario, Natalia fue clara sobre su principal motivación: seguir presente para su hijo Leandro. Semanas antes de anunciar sus buenos resultados, dejó una frase que resumió su fuerza en este proceso.

“¿Cómo te explico que no me voy a morir? Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. Si tengo que tomarme las 83 pastillas, me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, me las pongo”.

Su testimonio volvió a conectar con miles de personas que han seguido de cerca su lucha desde el primer diagnóstico. Para Natalia, cada control médico representa un paso más en una batalla que enfrenta con disciplina, fe y una red de apoyo familiar.

El diagnóstico inicial y la historia de la enfermedad

La historia de Natalia Salas con el cáncer comenzó en agosto del 2022, cuando le diagnosticaron un tumor luminal A, un tipo de cáncer de mama hormonal. En ese momento, tenía 35 años y estaba en plena etapa como madre primeriza.

El diagnóstico llegó el 29 de agosto del 2022 y, pocas semanas después, el 10 de septiembre, la actriz se sometió a una mastectomía total. La intervención incluyó la extirpación de uno de sus senos, cuatro ganglios linfáticos y el pezón.

En esa misma cirugía también se realizó una reconstrucción mamaria con un expansor colocado bajo el músculo, procedimiento que ella describió posteriormente como muy doloroso.

Después de la operación, Natalia completó un tratamiento que incluyó quimioterapia, alrededor de 20 sesiones de radioterapia y una terapia hormonal de largo plazo. Además, atravesó una menopausia inducida para reducir el riesgo de que las hormonas favorecieran una nueva aparición de la enfermedad.

Pese a todo, la actriz se mantuvo activa en redes sociales y continuó trabajando en la medida en que su salud se lo permitió. Su recaída en 2025 fue un golpe duro, pero también una muestra de la importancia de los controles médicos constantes.

“Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo”, declaró cuando reveló la metástasis.

En ese momento, Natalia también reconoció el impacto emocional que significó saber que la enfermedad había llegado a una vértebra. 'Me asusté porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no', confesó.

Ahora, con sus últimos resultados en mano, la actriz agradeció el cariño recibido durante esta etapa. 'Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupaciones. Gracias Dios. Gracias gracias', escribió junto a la imagen en la que aparece visiblemente emocionada.