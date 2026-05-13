Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °C

Natalia Salas SE QUIEBRA al hablar sobre su lucha por seguir viva y ver crecer a su hijo: "Voy a hacer todo lo tenga que hacer"

Natalia Salas habló sobre su lucha contra el cáncer, su diagnóstico de diabetes y la fuerza que encuentra en su hijo para seguir adelante.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalia Salas SE QUIEBRA al hablar sobre su lucha por seguir viva y ver crecer a su hijo: "Voy a hacer todo lo tenga que hacer"
    Natalia Salas dio una enternecedora entrevista en un canal de YouTube. | Composición Wapa
    Natalia Salas SE QUIEBRA al hablar sobre su lucha por seguir viva y ver crecer a su hijo: "Voy a hacer todo lo tenga que hacer"

    Natalia Salas volvió a emocionar al público al hablar con honestidad sobre el proceso de salud que atraviesa. La actriz, recordada por su papel de 'Andrea' en 'Al fondo hay sitio', contó cómo enfrenta el cáncer y dejó claro que su mayor motor es su hijo.

    Durante una entrevista con Macla Villamonte en el pódcast 'Cuestión de cuestionar', la artista compartió detalles de esta etapa marcada por tratamientos, cambios personales y una fuerza que nace desde su rol como madre.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Farfán revela las razones detrás de su decisión de bajar la pensión de su hija con Darinka y genera polémica: "Ella tiene ingresos propios"

    Natalia reconoció que vivir con una enfermedad compleja le ha cambiado la forma de mirar el futuro. Sin embargo, también aseguró que está dispuesta a seguir cada indicación médica y afrontar todo lo que sea necesario con tal de acompañar el crecimiento de su pequeño.

    “Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo”, afirmó.

    La actriz fue aún más directa al explicar hasta dónde está dispuesta a llegar para seguir con vida, cumplir sus sueños y estar presente para su familia.

    “Si tengo que tomarme 83 pastillas, las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo. Si tengo que dejar de comer todo lo que hay en el universo, pues dejo de comerlo. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar”, expresó Natalia Salas.

    Sus palabras reflejan no solo la dureza del camino que enfrenta, sino también la decisión de aferrarse a la vida, a la maternidad y a los proyectos que todavía quiere realizar.

    Natalia Salas también fue diagnosticada con diabetes

    En la misma conversación, Natalia Salas reveló que en febrero recibió un nuevo diagnóstico: diabetes. Esta condición la llevó a modificar su alimentación y ajustar parte de su rutina diaria.

    Aunque admitió que tuvo que dejar algunos gustos, la actriz tomó la noticia con serenidad y priorizó lo más importante: mantenerse viva y estable.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡YA PIENSA EN BODA! ‘Gato’ Cuba sorprende tras divorcio de Ale Venturo: “Estamos en el mejor momento”

    “No puedo comer los chocolates buenazos, los vinos tampoco; no importa, no lo haré, pero viva”, comentó.

    Además de hablar sobre su salud, Natalia también repasó momentos importantes de su vida personal, como su matrimonio, la maternidad y su carrera artística. Su testimonio volvió a conectar con sus seguidores, quienes destacan la manera frontal, sensible y valiente con la que ha decidido contar su proceso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Salas SE QUIEBRA al hablar sobre su lucha por seguir viva y ver crecer a su hijo: "Voy a hacer todo lo tenga que hacer"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Padre de Gabriel Meneses revela DELICADO ESTADO del chico reality tras ESCALOFRIANTE CAÍDA en EEG

    Natalia Salas SE QUIEBRA al hablar sobre su lucha por seguir viva y ver crecer a su hijo: "Voy a hacer todo lo tenga que hacer"

    Vanessa Pumarica asegura que Pamela Franco no sería feliz con Cueva: "Ojalá se dé cuenta antes que la engañe"

    Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."

    Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;