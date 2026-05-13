Natalia Salas SE QUIEBRA al hablar sobre su lucha por seguir viva y ver crecer a su hijo: "Voy a hacer todo lo tenga que hacer"

Natalia Salas habló sobre su lucha contra el cáncer, su diagnóstico de diabetes y la fuerza que encuentra en su hijo para seguir adelante.

Natalia Salas volvió a emocionar al público al hablar con honestidad sobre el proceso de salud que atraviesa. La actriz, recordada por su papel de 'Andrea' en 'Al fondo hay sitio', contó cómo enfrenta el cáncer y dejó claro que su mayor motor es su hijo.

Durante una entrevista con Macla Villamonte en el pódcast 'Cuestión de cuestionar', la artista compartió detalles de esta etapa marcada por tratamientos, cambios personales y una fuerza que nace desde su rol como madre.

Natalia reconoció que vivir con una enfermedad compleja le ha cambiado la forma de mirar el futuro. Sin embargo, también aseguró que está dispuesta a seguir cada indicación médica y afrontar todo lo que sea necesario con tal de acompañar el crecimiento de su pequeño.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo”, afirmó.

La actriz fue aún más directa al explicar hasta dónde está dispuesta a llegar para seguir con vida, cumplir sus sueños y estar presente para su familia.

“Si tengo que tomarme 83 pastillas, las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo. Si tengo que dejar de comer todo lo que hay en el universo, pues dejo de comerlo. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar”, expresó Natalia Salas.

Sus palabras reflejan no solo la dureza del camino que enfrenta, sino también la decisión de aferrarse a la vida, a la maternidad y a los proyectos que todavía quiere realizar.

Natalia Salas también fue diagnosticada con diabetes

En la misma conversación, Natalia Salas reveló que en febrero recibió un nuevo diagnóstico: diabetes. Esta condición la llevó a modificar su alimentación y ajustar parte de su rutina diaria.

Aunque admitió que tuvo que dejar algunos gustos, la actriz tomó la noticia con serenidad y priorizó lo más importante: mantenerse viva y estable.

“No puedo comer los chocolates buenazos, los vinos tampoco; no importa, no lo haré, pero viva”, comentó.