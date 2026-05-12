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Cueva llega con policías a casa de Pamela López tras ser prohibido por su exsuegra auxiliar a su hija ENFERMA y estalla la polémica

Christian Cueva enfrenta a Beatriz Solórzano, madre de Pamela López, por impedirle ver a su hija enferma, mientras solicitaba ayuda económica. Descubre el desenlace.

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    Cueva llega con policías a casa de Pamela López tras ser prohibido por su exsuegra auxiliar a su hija ENFERMA y estalla la polémica
    Christian Cueva llega con POLICÍAS a la casa de Pamela López. | Composición Wapa
    Cueva llega con policías a casa de Pamela López tras ser prohibido por su exsuegra auxiliar a su hija ENFERMA y estalla la polémica

    En el programa 'Amor y Fuego', Christian Cueva compartió videos inéditos sobre su llegada a la residencia de Pamela López junto a la policía. Esto ocurrió tras ser impedido, por su exsuegra Beatriz Solórzano, de asistir a su hija y trasladarla a un centro médico debido a su frágil estado de salud.

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    Christian Cueva acude con la policía a casa de Pamela López tras impedimento de su exsuegra para asistir a su hija enferma

    Durante su aparición en el programa de Rodrigo González, Christian Cueva presentó evidencia de cómo Beatriz Solórzano, madre de Pamela López, le impidió ver repetidamente a sus tres hijos. Dos de estos incidentes lo llevaron a presentarse con la policía en la casa.

    Inicialmente, el futbolista fue impedido de ver a su hijo en su cumpleaños el pasado jueves, después de que el niño le dijera a Pamela López, en una visita a 'La Granja VIP', que su padre no había estado presente.

    Cueva mostró grabaciones desde el exterior de la casa de su aún esposa, llevando una bolsa con regalos, mientras su exsuegra afirmaba que el niño no quería verlo. A pesar de esperar con el presente, tuvo que quedarse en la calle.

    "Estoy otra vez en la casa de mis hijos, intentando hacer valer mi derecho. Esperaré hasta el final para abrazar a mi pequeño. Ellos saben cuánto los amo. Este video servirá como prueba para aclarar muchas cosas. Solo deseo la felicidad de mis hijos", declaró.

    Christian Cueva en la casa de Pamela López
    Christian Cueva en la casa de Pamela López

    No obstante, esto no quedó ahí. El sábado pasado, Solórzano contactó a Gino Zamora, abogado de su hija, para solicitar dinero a 'Aladino' y así costear los gastos médicos de una de las hijas que estaba mal de salud.

    Christian Cueva en la casa de Pamela López
    Christian Cueva en la casa de Pamela López
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    Mientras se encontraba en el despacho de abogados, Cueva recibió el pedido y demandó ser quien llevara a su hija al médico. Recibimos la llamada de Gino Zamora, comunicando la urgencia de salud de mi hija y la necesidad económica para la clínica. Estando en el estudio de Villaverde, decidí que yo mismo la llevaría, pero al llegar no me permitieron verla.”

    Ante esto, sus abogados decidieron llamar a la Policía en San Isidro para evidenciar que la abuela impedía que él asistiera a su hija. Procedieron a presentar una denuncia por violencia psicológica y alienación parental, después de que los efectivos confirmaran que se le obstaculizaba el ejercicio de sus derechos como padre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cueva llega con policías a casa de Pamela López tras ser prohibido por su exsuegra auxiliar a su hija ENFERMA y estalla la polémica
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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