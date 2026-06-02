¡¿LA DEJARÁ SOLA?! Revelación de último minuto sacude los planes de boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

A pocas horas de la unión civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez , la orquesta del cantante hizo un sorpresivo anuncio la mañana de este 2 de junio. ¿Lo dejará solo en el altar?

Christian Domínguez y Karla Tarazona están a punto de celebrar su boda civil, programada para este 2 de julio a las 3.00 p. m., según información proporcionada por 'Arriba mi gente'. La pareja planea una ceremonia íntima, sin fiesta ni orquesta, a pesar de las expectativas de que la agrupación de Domínguez estuviera presente. Un anuncio de la Gran Orquesta Internacional, realizado justo antes del evento, ha generado especulación sobre la posible ausencia de Domínguez en este momento crucial.

¿Domínguez se ausentará el día de la boda de Karla? Inesperado comunicado de su orquesta

Christian Domínguez y Karla Tarazona celebrarán su unión este 2 de junio a las 3.00 p. m. en un local campestre de Huaral, con acceso para el programa 'Arriba mi gente'.

Durante la madrugada, el cantante fue visto junto a su futura esposa en el gimnasio. Ambos lucían emocionados ante la llegada de sus invitados y el inicio de las actividades.

A pesar de la aparente alegría, el organizador del evento confirmó que no habrá una celebración exuberante ni orquesta después de la ceremonia, principalmente porque la boda se realiza un día de semana. Sin embargo, un reciente comunicado de la agrupación da pie a nuevas especulaciones pocas horas antes del matrimonio.

A pesar de los preparativos meticulosos, después de la ceremonia, el ex de Pamela Franco podría dejar a la madre de su hijo para cumplir otro compromiso. La Gran Orquesta Internacional ha anunciado su participación en un evento político en Huacho este martes 2 de junio, una ciudad cercana a Huaral, donde está planeada la recepción de los asistentes.

“Hoy participamos en un gran evento en Huacho. Nos encontramos para disfrutar de lo mejor de nuestro repertorio”, indica una publicación en Instagram. En las imágenes de los participantes del evento figura también Christian Domínguez, lo que confirma su asistencia al espectáculo.

¿Christian Domínguez dejará SOLA a Karla Tarazona el día de su boda? Su orquesta hace IMPENSADO ANUNCIO a horas de ceremonia civil