¡ANILLO CON DIAMANTES Y MÁS! Conoce los detalles que marcarán la boda de Karla y Christian

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarán el 2 de junio con una boda civil minimalista, íntima y con detalles como anillo de diamantes.

Karla Tarazona y Christian Domínguez están a pocos días de formalizar su relación por la vía civil. La pareja se casará este 2 de junio y, según detalles revelados a Trome, la ceremonia tendrá un concepto 'romantic chic minimal white', una propuesta elegante, íntima y alejada de los grandes despliegues que suelen verse en la farándula.

Ricardo Parra, director de Organízate Wedding Planner y encargado de la planificación del evento, contó que la celebración estará marcada por tonos blancos, detalles personalizados y una atmósfera sobria. Además, destacó que Karla vive esta etapa con mucha ilusión.

“La mujer que conozco tiene muchísima ilusión con respecto al matrimonio. Está viviendo este proceso con mucha emoción y expectativa”, expresó el organizador, quien tiene más de 16 años de experiencia en bodas y eventos.

Ricardo Parra, organizador de eventos.

La propuesta visual de la boda apostará por una estética limpia y romántica, donde el blanco será el protagonista en la decoración, el vestido y hasta la torta. Según Parra, cada elemento fue pensado para mantener una línea elegante y coherente con el estilo elegido por los novios.

“Todo gira en torno a una propuesta elegante, romántica y minimalista, donde predominarán los tonos blancos. Se ha pensado cuidadosamente en el peinado de la novia, el bouquet que no será el tradicional. La torta también será completamente blanca y minimalista”, explicó Parra.

Una celebración íntima, sin orquesta y con detalles personalizados

Aunque se trata de una boda civil, Karla Tarazona y Christian Domínguez también tendrán un momento simbólico dentro de la ceremonia. De acuerdo con Ricardo Parra, se ha preparado un espacio especial para que ambos puedan reafirmar sus votos frente a sus invitados.

“Después de la ceremonia legal, se ha preparado un espacio especial tipo altar donde los novios podrán repetir sus votos. Será un momento simbólico”, comentó Parra.

La jornada de Karla empezará con una sesión de maquillaje a cargo de Elsa Julca. Luego, la conductora tendrá fotografías junto a sus amigas y una sesión estilo editorial antes de dar el sí. La cobertura fotográfica estará en manos de José Lara, mientras que el video será realizado por Gustavo Gómez.

El vestido de novia fue diseñado por Luisa Vargas, quien ha tenido que realizar algunos ajustes debido a que Karla continúa reduciendo medidas. Este detalle también habría descartado los rumores de embarazo que circularon en las últimas semanas.

Las alianzas también tendrán un toque especial. El anillo de Christian mantendrá una línea clásica, mientras que el de Karla incluirá diamantes, un detalle que suma brillo a una ceremonia pensada desde la sobriedad.

“El anillo de Christian mantiene una línea clásica y elegante, mientras que el de Karla incluye incrustaciones de diamantes”, indicó el organizador en declaraciones recogidas por el medio peruano.

El programa 'Amor y Fuego' anunció la fecha de la ceremonia.

La recepción seguirá el mismo concepto íntimo y minimalista. No habrá una gran fiesta ni orquesta, ya que el matrimonio se realizará en día de semana. Sin embargo, sí se ha considerado acompañamiento musical para crear un ambiente especial durante la ceremonia.

“Será una celebración íntima y reservada. Todo seguirá la línea minimalista de la boda. No está planteada como una gran fiesta debido a que se realiza en día de semana”, puntualizó Parra.