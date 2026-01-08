Wapa.pe
Christian Domínguez y Karla Tarazona están en el centro de la atención tras realizar un ritual espiritual en Las Huaringas. La conductora fue advertida por usuarios en redes.

    Christian Domínguez volvió a colocarse en el centro de la conversación, esta vez por un viaje que realizó junto a Karla Tarazona con un objetivo poco común. En medio de recientes cuestionamientos sobre su vida personal, el cantante optó por enfocarse en su relación y compartir una experiencia distinta junto a la conductora, que no pasó desapercibida por los usuarios que la advirtieron.

    Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizan ritual espiritual en Las Huaringas

    A través de redes sociales, se difundieron imágenes de la pareja participando en un ritual espiritual en Las Huaringas, conocidas por sus ceremonias ancestrales. El material fue replicado por el portal Instarándula, generando curiosidad y una ola de reacciones entre los usuarios.

    Las escenas fueron publicadas originalmente en TikTok por el propio chamán encargado del ritual, identificado como el “maestro Chunga vidente”. En los videos se observa a Karla Tarazona y Christian Domínguez recibiendo una limpia de pareja, como parte de una ceremonia de renovación espiritual.

    “Limpieza y florecimiento espiritual. Energías renovadas para Karla Tarazona y Christian Domínguez. Desde la sagrada Laguna del Shimbe, Huacabamba”, se escucha en el registro compartido en redes sociales.

    Durante la ceremonia, el chamán empleó diversos elementos tradicionales como flores, hierbas, ofrendas y hasta un cráneo, mientras ambos permanecían atentos a cada indicación, reforzando el carácter simbólico del ritual.

    Usuarios reaccionan y lanzan advertencias

    Lejos de pasar desapercibido, el ritual desató múltiples comentarios en plataformas digitales. Varios internautas interpretaron la ceremonia como un intento de romper la popular “maldición de los tres años” que, según creencias populares, afecta a muchas parejas del espectáculo.

    "Jajajaja la Karlita estará sudando frío porque ya va para los tres años y ya sabemos qué puede suceder, por eso se lo lleva allá jajaja", escribió un seguidor de Instarándula, reflejando el tono irónico y desconfiado de parte del público.

    La publicación continuó acumulando reacciones, confirmando que cualquier movimiento de la pareja sigue siendo motivo de debate y especulación en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

